انقلاب اسلامی عزت و استقلال رابه ارمغان آورد/تربیت نیرو توسط حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی ظهر شنبه در همایش بزرگ طلاب و روحانیون که به میزبانی دارالقرآن کریم زنجان برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بر ضرورت گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا تأکید کرد و افزود: انقلاب در همه کشورها یک نعمت تلقی می‌شود که این نعمت تحول را برای جوامع مختلف به دنبال دارد و باید قدردان این نعمت بود.

وی با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی ایران نعمت بزرگ و ارزشمندی چون عزت و استقلال را برای ملت ایران به ارمغان آورد، ادامه داد: بیش از هر چیز انقلاب اسلامی برای طلاب برکات زیادی به همراه داشت و طلاب و روحانیون در سایه انقلاب شکوهمند اسلامی توانستند روشنگری در جامعه را با فراغ‌بال دنبال کنند، این روشنگری تا به امروز ادامه داشته و جامعه را در مسیر روشنی قرار داده است.

صدیقی با یادآوری اینکه مراجعه عموم به روحانیون و طلاب باعث ارتقای مسئولیت‌ این قشر در جامعه شده و این بیانگر آن است که عقل حکم می‌کند در هر اموری به اهل آن مراجعه کنیم، تصریح کرد: برای اینکه علما همواره در حضور حق باشند، باید در مسیر غفلت و گمراهی قرار نگیرند و برای تحقق این امر نیز ابتدا علما باید علمی را که در اختیار دارند، برای خودسازی استفاده کرده و سپس در اختیار دیگران قرار دهند.

صدیقی با عنوان اینکه اسلام دین علم بوده و علما که به اعتقاد بنده نماینده پیامبر (ص) هستند باید قبل از هر کاری، احترام یکدیگر را حفظ کنند، اظهار کرد: امروز جامعه نیاز به این مهم دارد که بیش از هر زمان دیگری تطهیر شود، لذا برای تحقق این امر، امروز بیش از همه باید موضوع تقوا را در جامعه تبلیغ و تبیین کنیم و این بدان معنی است که کار زمانی درست می‌شود که برای خدا باشد.

وی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شاهد ملموس‌تر شدن حضور روحانیون و طلاب در جامعه اسلامی هستیم، افزود: امروز با توجه به جایگاهی که حوزه‌ علمیه در ایران اسلامی دارد، باید به سمتی حرکت کنیم که این حوزه‌ها حرکتی نو درانداخته و در زمینه تربیت افرادی که بتوانند در آینده زمام و امور جامعه را در دست بگیرند، ورود پیدا کنند چرا که پیش از این نقش‌آفرینی خود را در دوران انقلاب بروز و ظهور داده‌اند.

صدیقی با تاکید بر اینکه یکی از کارهای مهم در عصر حاضر، مرور دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی برای یادآوری نعمت‌هایی است که به واسطه انقلاب نصیب کشور شده است، گفت: روحانیون باید بدانند که دشمنان آن‌ها عادی نیستند، کما اینکه در فتنه ۸۸ دشمن خارجی با همراهی دشمن داخلی فتنه بر پا کردند.