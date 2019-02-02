کفشی که زمین خوردن را رصد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، Verily، شرکت تحقیقاتی متعلق به شرکت آلفابت قصد دارد در حوزه فناوری های پوشیدنی فعالیت هایی انجام دهد. درهمین راستا شبکه خبری CNBC ادعا می کند این بخش نمونه اولیه کفش هوشمندی را ساخته که حرکات و وزن را اندازه گیری می کند و می تواند زمین خوردن کاربر را رصد کند.

هرچند این چندان طرح جدیدی نیست اما هنوز هم نادر به حساب می آید. البته این کفش ها سلامت را ردیابی نمی کنند، اما می توانند افزایش وزن سریع ( نشانه ای از اختلال در فعالیت قلب) را رصد کنند یا هنگامیکه فرد زمین می خورد، پیام هشدار بفرستند.

هنوز مشخص نیست این کفش ها به طور تجاری تولید شوند یا خیر. اما طبق گزارش ها،Verily به دنبال شریکی برای توسعه این کفش ها است.

این خدمت مذکور به خصوص برای افرادی مفید است که دچار مشکلات حرکتی هستند.