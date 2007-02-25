تعرفه واردات پنبه 10 درصد کاهش یافت

دبیرانجمن صنایع پنبه پاک کنی خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از کاهش تعرفه واردات پنبه ،‌افزود:‌ علی رغم بحران موجود در کشت و صنعت پنبه اما وزارت بازرگانی اقدام به کاهش تعرفه پنبه وارداتی از15 درصد به پنج درصد کرده است.

به گفته محمد علافچی براساس اعلام وزارت بازرگانی تعرفه واردات پنبه از کشور ازبکستان از اول اسفند ماه سال جاری تا اول شهریورماه سال آینده ،‌پنج درصد تعیین شده است.

وی با تاکید براینکه کاهش تعرفه پنبه در شرایط کنونی به صلاح دست اندرکاران و تولید کنندگان این محصول نخواهد بود،‌ گفت:‌ این درحالی است که هم اکنون حدود 22 تا 23 هزار تن پنبه محلوج در کارخانجات پنبه پاک کنی و10 تا 12 هزارتن وش در مزارع و کارخانجات به صورت تصفیه نشده ،‌موجود است.

علافچی خواستارعدم کاهش تعرفه واردات پنبه شد و گفت: ‌از مسئولان وزارت بازرگانی می خواهیم که به منظور جلوگیری از کاهش سطح زیرکشت پنبه درسال آینده حداقل تا زمانی که پنبه داخلی درانبارها موجود است ،‌تعرفه واردات این محصول را کاهش ندهند.

وی با اشاره به عدم پرداخت یارانه به پنبه کاران‌افزود:‌علی رغم پیگیری های متعدد ازسوی دست اندرکاران و تولید کنندگان پنبه اما تاکنون تصمیمی برای تخصیص یارانه به پنبه کاران اتخاذ نشده است.

علافچی تصریح کرد:‌ البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قول مساعد داده اند که در صورت عدم تخصیص یارانه به پنبه کاران ‌برای خرید بذرسال آینده به کشاورزان یارانه پرداخت شود .