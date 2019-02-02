یک ویزیت رایگان مهمان درمانکده باشید!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با کلیک روی عبارت «تست سلامت پزشکی» قادر خواهید بود از این سرویس استفاده کنید.
سرسام در هزینههای سرسام آور درمان
در طول زندگی همه ما، مراجعه به پزشک و دچار شدن به بیماری به دفعات زیادی اتفاق افتاده است. درد بیماری و مشکلات ناشی از آن یک سو، پیدا کردن پزشک خوب و مراجعه به او نیز در سوی دیگر مساله قرار دارد.
از هرچه که بگذریم سخن پول خوشتر است. این هزینهها که روز به روز رو به افزایش است به بزرگترین مشکل در حوزه درمان تبدیل شده است. اما چگونه میتوان از ایجاد این هزینههای هنگفت جلوگیری کرد؟
کارهایی را که به عنوان یک بیمار باید انجام داد تا این هزینه ها و اتلاف وقت کاهش یابد، عبارتند از:
* مراجعه به موقع به پزشک
* مراجعه به پزشک مرتبط
* مراجعه به پزشکی که بیشترین مهارت را در درمان آن بیماری دارد
برای درک بهتر مساله، چند نفر از ما تفاوت متخصص ارولوژ و نفرولوژ یا متخصص مغز و اعصاب و جراح مغز و اعصاب را میدانیم؟ پزشکی که متخصص قرنیه است در چه بیماری و اعمال جراحی مهارت بیشتری دارد؟
آمارها نشان میدهد که کشور آمریکا به دلیل مراجعات اشتباه و غیر ضروری مردم به پزشکان، سالانه حدود ۲ میلیارد دلار دچار خسارت میشود.
با تکنولوژی به هوش باشیم!
در سالهای اخیر فناوری اطلاعات پیشرفت چشم گیری در حوزه سلامت و درمان داشته است. یکی از شاخههای این پیشرفت توسعه نرم افزارهایی به منظور کمک به تشخیص پزشکان و بیماران است. این راه حل ها با عنوان Symptom Checker، «تست تشخیص بیماری» یا تست نشانه بیماری به یکی از جذابترین حوزههای فعالیت متخصصان علم داده در صنعت سلامت تبدیل شدهاند.
کارکرد این سیستمهای نرم افزاری بدینگونه است که با توجه به دادههای بسیار گسترده آماری مربوط به بیماری و بیماران در سرتاسر دنیا، یک پایگاه دانش را شکل میدهند و براساس آن اطلاعات با پرسیدن سوالات مختلف محتملترین بیماری را تشخیص میدهند.
مطمئنا راه طول و درازی برای کاربردی شدن کامل این نوع از سیستمها پیشرو است اما در همین سالها نیز تلاش متخصصان نشان داده که میتوان بر تشخیصهای این سیستمها تکیه کرد.
استارت آپ درمانکده که در حوزه خدمات هوشمند سلامت فعالیت میکند، توانسته با اتکا به چندین هزار مقاله پزشکی از پایگاه معتبر pubmed.com، یک سرویس «تست تشخیص بیماری» تولید کند.
این سرویس، بیش از چندین هزار مقاله پزشکی را توسط فن آوریهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین تحلیل کرده و بر این اساس با تکیه بر ۴۰۰ علامت شایع بیماری، حدود ۴۰۰۰ بیماری را تشخیص می دهد.
به کمک این ابزار، میتوان در هرلحظه از شبانه روز به یک تشخیص خیلی سریع دست پیدا کرد و مهم تر از آن، تخصص پزشکی که باید به آن مراجعه کنیم را به درستی بشناسیم.
این کار مهم می تواند به نوعی همان مشکل قدیمی ارجاع سطح ۱ را در طرح تحول نظام سلامت، که از سال ۹۱ دولت برای پیاده سازی آن دچار مشکل شده است را با استفاده از فن آوری حل کند.
برای استفاده از این تست کافی است همین حالا روی لینک زیر کلیک کنید:
در آینده درمانکده خدمات بیشتری را برای رسیدن به این هدف ارائه خواهد کرد.
علائم بیماری یا هشدار بیداری!
با استفاده از این تست تشخیص بیماری دیگر علائم بیماری را نادیده نگیرید. این علائم شاید از دید ما ساده به نظر آیند ، اما در مواقعی میتوانند خطرات بزرگی را به همراه داشته باشند. البته باید به یاد داشت که استفاده از این تستها ما را دچار وسواس نکند و همیشه به یاد داشته باشیم بهترین راهکار برای سلامتی و درمان، مشورت با پزشک است.
درمانکده در توسعه این سرویس چشم خود را بر روی نقاط محروم تیز کرده است، نقاطی که از لحاظ خدمات درمانی و تشخیصی شرایط چندان مناسبی ندارند اما نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی میتواند فرصتی برای ارائه خدمات بهتر باشد.
آگاهانه به پزشک برویم!
برای استفاده از این تست کافی است وارد «تست تشخیص بیماری» شوید و با پاسخ به سوالات پرسیده شده، نتیجه محتمل را مشاهده کنید.
در هنگام انجام تست حتما با صبر و حوصله کافی، صحیحترین گزینه را انتخاب کنید، چراکه بر اساس گزینههای انتخابی شما بیماریها تشخیص داده میشوند. در انتهای تست به دلیل محرمانگی اطلاعات درمانی، ما نتیجه را برای خود شما ارسال میکنیم.
بیان این نکته ضروری است که درمانکده در حال تکمیل و بهبود این خدمت است و مطمئنا این تست، هیچ گاه جایگزین مراجعه به پزشک و انجام معاینات دقیق پزشکی نمیشود و تنها بهعنوان یک کمک دهنده ارجاع به متخصصِ مربوط به بیماریِ حدس زده شده در کنار شماست.
حرف آخر
درمانکده به عنوان یک مجموعه پیشتاز در حوزه خدمات سلامت؛ در اولین گام، سامانه نوبت دهی مطب پزشکان را به صورت آنلاین پیاده سازی کرده که شما میتوانید با انتخاب تخصص از لیست تخصصها، فهرستی از بهترین پزشکان را مشاهده و براساس رزومه و نظرات مردم در مورد پزشک، دکتر مورد نظر خود را انتخاب کرده و وقت ملاقات رزرو کنید.
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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