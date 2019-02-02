به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ای زنگ انقلاب با حضور مسئولان شهرستان گناوه در مدرسه شهید غلامی شهرستان گناوه نواخته شد.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه گناوه گفت: خدا را شاکریم که زنگ پیروزی چهلمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی را در کنار مسئولین و دانش آموزان عزیز به صدا در می آوریم و این لطف خداوند است.

وی افزود: انقلاب مسیر حرکت ما را مشخص کرده است و امیدواریم که بتوانیم گام های موثری برای نظام و مردم برداریم.

حجت الاسلام رکنی حسینی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران آرزوی همه آزاده‌های عالم بوده و خوشحالیم که در آغاز پنجمین دهه انقلاب اسلامی قرار داریم.

وی تصریح کرد: از بدو پیروزی انقلاب دشمنان در حال دسیسه بودند ولی یک دست الهی این انقلاب را رهبری می‌کند و نمی‌گذارد خللی در این انقلاب به وجود آید.

امام جمعه گناوه بیان داشت: دشمنان می‌خواهند جوانان و نوجوانان ما را از آینده این کشور ناامید کنند ولی لطف خداوند و عنایت امام زمان و اهل بیت نمی گذارد این اتفاق بیفتد.

وی گفت: حضور ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانه امید به آینده و یأس و ناامیدی برای دشمنان است و ملت شریف ایران یک بار دیگر نشان خواهند داد که با وجود تورم و گرانی ها حمایت قاطع از انقلاب خواهند داشت.

اسکندر احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: زنگ چهلمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نواخته شد و این پیروزی حاصل سال‌ها تلاش بود تا در بهمن ماه سال ۵۷ به نتیجه رسید.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: انقلاب دستاوردهای فراوانی دارد و ما باید تمامی دستاوردهای انقلاب را به نوجوانان و نسل جدید انتقال دهیم.

وی گفت: امسال نیز مانند سال‌های گذشته فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده‌ها حضور گسترده و حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهند داشت.