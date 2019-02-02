به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، در تازه ترین رنکینگ فدراسیون جهانی که پس از اولین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، مجید حسن نیا که موفق شد مدال طلای لیگ جهانی فرانسه را کسب کند با ۳۵ پله صعود به رتبه ۲۶ وزن ۶۰- کیلوگرم رسید.

مهدی قراری زاده نیز که موفق شد مدال نقره وزن ۸۴- کیلوگرم را در لیگ جهانی فرانسه از آن خود کند با ۲۶ پله صعود در رتبه ۲۴ قرار گرفت. همچنین صالح اباذری دو و ذبیح الله پورشیب یک پله در جدول رده بندی صعود داشتند.

در بخش بانوان هم رزیتا علیپور نماینده وزن ۶۱- کیلوگرم به رده ۲۴ رسید و سارا بهمنیار هم در مکان ۱۵ ایستاد. در رنکینگ المپیکی هم نام سجاد گنج زاده، ذبیح الله پورشیب و رزیتا علیپور را می توان در میان ۱۰ نفر برتر رنکینگ دید. در بخش بانوان و کاتا انفرادی فاطمه صادقی رتبه ۲۱ و نگین باقری در رده ۵۵ رنکینگ المپیکی قرار دارند.

در رنکینگ المپیکی وزن اول که ترکیبی از امتیازات کاراته کاهای دو وزن ۵۰- و ۵۵- کیلو گرم است، سارا بهمنیار در رده ۱۲ و طراوات خاکسار در رده ۵۶ قرار دارند. در رنکینگ المپیکی وزن ۶۱- کیلوگرم رزیتا علیپور رتبه ۱۰ و شیما آل سعدی در جای ۲۲ قرار دارند. در رنکینگ المپیکی وزن ۶۱+ کیلوگرم که ترکیبی از رتبه کاراته کاهای وزن ۶۸- و +۶۸ کیلوگرم است، حمیده عباسعلی در رده ۱۵ و مبینا کاویانی رتبه ۶۶ این وزن را در اختیار دارند.

در بخش مردان و کاتا انفرادی ابوالفضل شهرجردی در جایگاه ۲۰ و امیربهادر تدین در رده‌ ۳۵ رنکینگ المپیکی قرار دارند. در رنکینگ وزن اول المپیکی که تلفیقی از رتبه کاراته کاهای وزن ۶۰- و ۶۷- کیلوگرم است، هامون درفشی پور نفر ۱۲ است، امیر مهدی زاده در جایگاه ۲۷، مجید حسن نیا در رده ۴۵ و امیررضا میرزایی در جای ۶۵ قرار دارند.

در رنکینگ المپیکی وزن ۷۵- کیلوگرم، بهمن عسگری در رتبه سوم قرار دارد و علی اصغر آسیابری حایز رتبه ۱۳ است. در رنکینگ المپیکی وزن۷۵+ کیلوگرم سجاد گنج زاده رتبه ۴، ذبیح اله پورشیب رتبه ۶، صالح اباذری رتبه ۱۳، مهدی خدابخشی با رتبه ۳۵ و مهدی قراری زاده در مکان ۷۱ جدول رده بندی را در اختیار دارند.