کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز شنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۷، اعلام کرد که براساس آن، قیمت ۱۱ ارز نسبت به روز پنج‌شنبه افزایش و قیمت ۲۶ واحد پولی دیگر از جمله یورو و پوند کاهش یافت. نرخ ۱۰ ارز دیگر مانند دلار نیز ثابت بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه سیزدهم بهمن ماه ۹۷) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین امروز هر پوند انگلیس با ۱۹۷ ریال کاهش نسبت به پنجشنبه گذشته ۵۴ هزار و ۹۳۷ ریال و هر یورو نیز با ۲۳۸ ریال افت ۴۸ هزار و ۱۱۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار ۱۸۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۳۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۷۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۴۶ ریال، روپیه هند ۵۸۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۴۹۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۰ هزار و ۳۴۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۳۲۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۳ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۶۶ ریال قیمت خورد.

از سویی دیگر، نرخ دلار نیوزلند ۲۸ هزار و ۹۶۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۱۵۳ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۶۳ ریال، روبل روسیه ۶۴۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۷ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۴۵۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۰۷ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۵۰ هزار و ۲۵۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۷۷ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۵۶۱ ریال تعیین شد.

همچنین نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۲۳ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۴۱۱ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۲۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۱۷۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۵۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۵۳۲ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۶۵ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۸۲۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۱۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۴۹۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۲۸۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.