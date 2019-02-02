زنگ انقلاب در مدارس استان تهران نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، زنگ انقلاب به صورت هم زمان، صبح شنبه در مدارس سراسر استان تهران نواخته شد.

دانش آموزان پس از نواخته شدن زنگ انقلاب، پرچم های زیبای ایران را به اهتزاز درآوردند.

در ورامین این مراسم در دبیرستان یادگار امام(ره) و با حضور سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین، حسین کاغذلو فرماندار و جمعی دیگر از مسولان این شهرستان برگزار شد.

در پیشوا نیز این مراسم، همراه با برش کیک انقلاب و با حضور سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، حسین عباسی فرماندار و حجت الاسلام روح اله باقری امام جمعه پیشوا و دیگر مسئولین این شهرستان در آموزشگاه حضرت زهرا(س) برگزار شد.

نواخته شدن زنگ انقلاب در بهارستان

در بهارستان نیز این مراسم، با حضور فرماندار این شهرستان برگزار شد و بیژن سلیمان پور در این مراسم طی سخنانی گفت: مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در ۸ سال دفاع مقدس نقش اساسی داشتند، تا سرزمین ما با اقتدار به راه انقلاب ادامه دهد.

وی با بیان این که امروز چهلمین زنگ انقلاب در کشور نواخته می شود، افزود: نواخته شدن زنگ انقلاب برای ایجاد یک سوال در زهن شما دانش آموزان است، که بدانیم، پیروزی انقلاب چه تغییری در کشور ما ایجاد کرده است، تا دانش آموزان مطالعه کرده و چگونگی آغاز انقلاب و دستاوردهای آن را بدانند.

فرماندار بهارستان بر اهمیت تاریخ تاکید کرد و گفت: نباید از تاریخ غافل شویم، ملت های پیروز آن هایی هستند، که همواره تاریخ کشور را می خوانند، چرا که تاریخ یک کشور هویت و شناسنامه آن است، ما باید شرایط کشور در قبل از سال ۵۷ و نیز امروز را به خوبی بدانیم.

سلیمان پور گفت: امروز در شرایطی زنگ انقلاب را می نوازیم، که کشور ما جزو ۸ کشور قدرتمند دنیا در حوزه نظامی و امن ترین کشور دنیا است، داعش جرات خرابکاری در کشور ما را نداشت، چرا که کشور ما قدرتمند و اشراف اطلاعاتی ما زیاد است.

نواخته شدن زنگ انقلاب در پردیس و رباط کریم

در پردیس نیز زنگ انقلاب، با حضور امیرالله حقیقی، فرماندار پردیس، حجت الاسلام حسین توسلی امام جمعه و دیگر مسئولین این شهرستان پردیس در مدرسه عطار نیشابوری فاز ۱۱ پردیس نواخته شد.

مدیر آموزش و پرورش پردیس در مراسم زنگ انقلاب در خصوص مفهوم استقلال اظهار داشت: استقلال یعنی در تمام جوانب از جمله، استقلال از نظر علمی، پزشکی و فرهنگی اجتماعی، مالی و سایر موارد داشته باشیم که الحمدلله به برکت انقلاب و خون شهدا به این مرحله رسیده ایم .

حسنوند در خصوص بحث آزادی نیز افزود: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی کرسی آزاد اندیشی را در دانشگاه‌ها و مدارس نهادینه کردند و امروز ما نمود آزادگی را در تمام عرصه ها، دانشگاه‌ها و مدارس و جامعه می بینیم.

وی گفت: در نظام جمهوری اسلامی ما جمهوریت و اسلامیت در کنار هم است و حکومت در نهایت برخواسته از دل مردم است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم نیز در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب در این شهرستان طی سخنانی گفت: امروز پس از چهل سال، خورشید بهمن طلوع کرد تا دگر بار حماسه سترگ و غرور آمیز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در یاد جان های بیدار زمان زنده کند.

حجت الاسلام ناصر حیدری با بیان این که دهه مبارک فجر، تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است، گفت: در عصر ظلمت و تاریکی، مردم مومن و انقلابی کشورمان با انقلاب اسلامی خویش، صفحه های زرینی را در تاریخ حیات بشریت گشودند و جهان را متحیر ساخته و ندای خدا خواهی، معنویت، آزادی و استقلال را در گوش انسان های آزاده طنین‏ انداز کردند.

بر اساس این گزارش، زنگ انقلاب اسلامی همچنین در شهرستان های شهریار، ملارد، قدس، ری، قرچک، فیروزکوه، دماوند و پاکدشت طی مراسم مشابهی نواخته شد.