انقلاب اسلامی مردمی ترین و دینی ترین تحول تاریخ جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز شنبه در مراسم نواخته شدن گلبانگ انقلاب در مجموعه ورزشی الغدیر قزوین اظهارداشت: چهل سالگی انقلاب اسلامی یادآور روزهای تاریخ ساز و حماسه سازی است که رژیمی ستم شاهی را سرنگون و حکومتی دینی را برپا کرد.

وی بیان کرد: با ورود امام خمینی (ره) به کشور خون تازه ای در کشور جاری شد و ایران اسلامی توانست پس از قرنها مردم سالاری دینی را تجربه کند.

استاندار قزوین تصریح کرد: امروز وظیفه داریم دستاوردهای معنوی و سیاسی و اقتصادی این انقلاب را که با خون هزاران شهید بدست آمده است برای نسل جوان بازگو کنیم تا مردم قدردان این نظام باشند.

وی اظهارداشت: با مرور تاریخ می توان دریافت که در دوران ستم شاهی شاهد حضور مستشارانی بودیم که در همه امور ما دخالت می کردند و سردمداران حکومت جرات استقلال و حق رای نداشتند و دست بسته آمریکا بودند.

زاهدی بیان کرد: وابستگی حکومت به دیگران به گونه ای بود که انتخاب مسئولان کشور نیز با نظر خارجی ها بود و این حقارت امروز نیز در برخی کشورهای منطقه دیده می شود و می تواند برای مردم درس عبرت باشد.

استاندار قزوین تصریح کرد: استقلال امروز ایران اسلامی که به برکت انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام راحل و رهبری بدست آمده ارزشمند است و همه باید قدردان این شرایط باشیم.

زاهدی افزود: دستاوردهای سیاسی، نظامی، دفاعی، علمی و هسته ای از دیگر نعمت های انقلاب اسلامی است که می تواند برای جوانان کشور افتخارآمیز باشد.

استاندار قزوین اظهارداشت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امیدواریم مردم باشکوهتر از سالهای قبل این ایام را جشن بگیرند و از انقلاب اسلامی صیانت کنند.