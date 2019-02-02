به گزارش خبرنگار مهر، جمع میان سامان‌دهی زندگی فرد و جامعه و تعریف و حمایت از آزادی‌های فردی، به‌عبارتی میان قانون و آزادی، یکی از بنیادی‌ترین مسائل در قلمرو حقوق عمومی است. قانون در پی تحدید آزادی‌ها، به‌ویژه از طریق نظام حقوق کیفری، است. پرسش اما آن است که معیار بنیادین قانون برای این محدودسازی چیست. آیا اخلاق متعارف جامعه می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند؟ آیا اخلاق منحصر به اخلاق متعارف است؟

مباحث کتاب «قانون، آزادی و اخلاق» که پیرامون این مسئله شکل گرفته‌اند، گویی تازگی جاودانه دارند؛ همچنان در پهنه‌ عالم مسئله‌ی روز آدمیان‌اند و در زیست‌بوم ایران اهمیتی دوچندان یافته‌اند. ملاحظه می‌شود که نظریه‌ حقوقی از جمله با چنین مسائل ذهن‌سوزی دست به گریبان است و راهی طولانی در پیش است تا سنگلاخ‌های پردازش نظریه‌ای مستقل در باب حقوق معاصر برای جامعه‌ ایران طی شود. مباحث کتاب حاضر بی‌گمان درآمدی بر فلسفه‌های حقوق کیفری و حقوق عمومی به‌شمار می‌آیند.

کتاب «قانون، آزادی و اخلاق» درآمدی به فلسفه حقوق کیفری و عمومی اثر هربرت هارت ترجمه‌ محمد راسخ از سوی نشر منتشر می‌شود.