بلر هشدار شیراک درباره بروز فاجعه در عراق را نادیده گرفته بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سر استفان وال مشاور سیاسی سابق تونی بلر نخست وزیر انگلیس گفت : بلر وآلستار کمبل رئیس مطبوعاتی سابق وی عمدا، مخالفت فرانسه با حمله به عراق را برای توجیه اشغال این کشور تحریف کردند .



سر استفان وال همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات بلر به این معنی بود که هیچ فرصتی برای مصالحه سازمان ملل متحد برای حمله آمریکا به عراق وجود نداشته باشد .



مشاور ارشد بلر که همراه با وی در اجلاس اتحادیه اروپا در اکتبرسال 2002 شرکت داشت، گفت : شیراک در دیداربا بلر خواستار احتیاط شد و حتی نام پسر کوچک وی را برد و گفت : "لئو به خاطر اینکه انگلیس را وارد جنگ کنی، تشکر نخواهد کرد" .



شیراک به شدت استدلال کرد: وقتی صدام دیکتاتور سابق عراق( که اخیرا به سبب جنایات بی شمارش بر ضد بشریت به چوبه دار آویخته شد) از حکومت ساقط شود؛ پیامدهای بعدی آن اسف بار خواهد بود .



وال همچنین اظهارداشت : بلر هرگز به آنچه که شیراک گفته بود، توجهی نکرد و گفت : وی چیزی سرش نمی شود .



مشاور سیاسی سابق بلر همچنین خاطرنشان کرد : بلر و کمبل تصمیم گرفتند شیراک را به خاطر بن بستی که پس از شکست تلاشهای دیپلماتیک برای تصویب دومین قطعنامه شورای امنیت به وجود آمده بود و ممکن بود حمله به عراق را به تعویق بیندازد ، مقصر بشناسند.



وی افزود : دلیل اینکه کمبل و بلر توانستند فرصتی برای مقصر شناختن شیراک پیدا کنند؛ این بود که رئیس جمهوری فرانسه یک روز قبل در مصاحبه ای گفت : فرانسه قطعنامه شورای امنیت که مجوز حمله به عراق را صادر می کند، وتو خواهد کرد .



این مقام سابق انگلیس همچنین تاکید کرد : مشخص بود شیراک احتمال حمایت آتی پاریس از یک توافقنامه مسالمت آمیز را رد نکرده بود .

این اظهارات در برنامه " یک مرد با یک ماموریت " که بخش دوم یک برنامه مستند سه قسمتی که روز سه شنبه از تلویزیون

بی بی سی پخش شد ، بیان شد .



در این برنامه، جنگ افروزی های بلر بررسی شد و چگونگی توسعه دکترین اخلاقی بلر برای مداخله نظامی علیه شر و بدی قابل لمس در سرتاسر جهان به نمایش درآمد .