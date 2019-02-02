استمرار مسیر شهدا مهمترین وظیفه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علیرضا آرامی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهر ضمن بیان اینکه تبلیغ و اطلاع‌رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی ضروری است، ابراز داشت: پیروزی ایران اسلامی در جنگ تحمیلی منجر به شکوفایی انقلاب شد.

وی اضافه کرد: حکومت ولایی بعد از یک هزار و چهارصد سال در ایران تشکیل شد و این انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی ایران به حکومت حضرت مهدی موعود (عج) متصل خواهد شد.

امام جمعه گرمسار بابیان اینکه امروز می‌بایست در مسیر شهدا و با تمام توان به این نظام مقدس اسلامی خدمت کنیم، ابراز داشت: وظیفه مسئولان و خدمتگزاران جامعه تلاش برای استمرار مسیر شهدا در کشور است.

آرامی پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی ایران را یک معجزه اسلامی برشمرد و تصریح کرد: جنگ تحمیلی زمانی رخ داد که انقلاب اسلامی ایران به مثابه یک کودک نو پا بود که باهمت مردم و حضور آن‌ها در صحنه توانستیم به پیروزی‌های ارزشمندی دست پیدا کنیم

وی در ادامه بابیان اینکه نسل جدید تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی قرار دارند، اضافه کرد: صداوسیما نقش موثری در بزرگ جلوه کردن سلبریتی‌ها دارد و نسل جدید از این افراد الگوبرداری می‌کند لذا می‌بایست در این رویه چاره‌اندیشی صورت گیرد.