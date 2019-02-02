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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی:

۹ کاروان سلامت به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام می شوند

۹ کاروان سلامت به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام می شوند

بیرجند- معاون هلال احمر خراسان جنوبی از اعزام ۹ کاروان سلامت به مناطق محروم استان خبر داد و گفت: در این کاروان ها متخصصان پوست، قلب، اطفال، زنان و داخلی حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بخشی اظهار کرد: کاروان سلامت هلال احمر استان با هدف بهبود و ارتقای سلامت مردم مناطق محروم خراسان جنوبی همزمان با دهه فجر اعزام می شوند.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی افزود: در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در نظر دارد ۹ کاروان سلامت به مناطق کم برخوردار شهرستان های قاین، خوسف، نهبندان، فردوس، زیرکوه و سربیشه اعزام کند.

بخشی ادامه داد: در این کاروان ها پزشکان متخصص و کارشناسان تعذیه، علاوه بر ویزیت بیماران و تحویل رایگان داوری تجویزی، آموزش های عمومی بهداشتی را در اختیار اهالی این مناطق قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه متخصص قلب، پوست، داخلی، اطفال و زنان در این کاروان ها بیماران را حمایت می کنند، گفت: امیدواریم  بتوانیم از تمامی متخصصان در این کاروان ها استفاده کنیم.

معاون داوطلبان جمعیت  هلال احمر خراسان جنوبی  افزود: متخصصان بنا بر نیاز منطقه و هماهنگی با مرکز بهداشت شهرستان ها، ارجاع می شود.

بخشی از حضور  ۲۲ ایستگاه سلامت در راهپیمایی ۲۲ بهمن خبر داد و خاطرنشان کرد: در این کاروان ها، فشار خون، تست قند خون، آموزش کمک های اولیه و سایر فعالیت های بهداشتی انجام می شود.

کد مطلب 4530958

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