تلاش آمریکا برای یافتن گروههای همسو با سیاستهای سلطه طلبانه خود در ایران / بمب گذاری های اخیر در ایران را آمریکا سازمان دهی کرده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ساندی تلگراف در شماره امروز خود به نقل از مقامهای آمریکایی به طرحهای خرابکارانه آمریکا در ایران با هدف پیشبرد سیاستهای سلطه طلبانه و یکجانبه خود به منظور تسلیم کردن ایران در برابر خود، عنوان کرده که سازمان سیا تلاش گسترده ای را برای یافتن گروههای مخالف ایران در تمام شهرهای ایران آغاز کرده که هدف از این کار استفاده از گروههای ضد نظام برای فشار آوردن به تهران است.

این گزارش که توسط یکی از اعضای پیشین سازمان سیا فاش شده، در ادامه اعلام می کند که آخرین بمب گذاری های انجام شده در خاک ایران تماما از جانب آمریکا سازماندهی شده و سازمان سیا حامی مالی این بمب گذاری ها بوده است.

این عضو سابق سیا که خواست نامش فاش نشود، در ادامه گفت: بودجه مورد نیاز برای حمایت گروههای ضد نظام ایرانی از بودجه ویژه سیا تامین می شود.

این گفته های مامور سابق سیا توسط "فرد بورتون" از کارمندان سابق وزارت کشور آمریکا تائید شده و وی نیز اظهار داشته که آمریکا با دامن زدن به اختلافات قومی درایران در اندیشه ایجاد ناامنی در این کشور است.

بورتون که در زمان فعالیت در وزارت کشور آمریکا از ماموران سرویس تروریسم جهانی بوده در ادامه با ادعا به اینکه 40 درصد از جمعیت ایران را قومیت هایی تشکیل می دهند که اصالتا ایرانی نیستند، اعلام کرد: این قومیت ها در غرب، جنوب غرب، جنوب شرق و شمال غرب ایران فعال هستند و آمریکا در تلاش است با تحریک و حمایت مالی از این گروهها، فشارهای خود بر تهران را افزایش دهد.

اظهارات این دو مقام سابق آمریکایی در حالی منتشر می شود که طی روزهای گذشته نیز مقامهای ارشد آمریکایی اعلام کرده بودند احتمال استفاده از حمله نظامی علیه ایران هنوز وجود دارد.

بر همین اساس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC اعلام کرده بود: تحمل ایران هسته ای هرگز برای ما خوشایند نبوده و آمریکا از هر اهرمی برای متوقف کردن ایران استفاده می کند.

دیک چنی که در استرالیا با این شبکه آمریکایی گفتگو می کرد، در ادامه احتمال حمله نظامی علیه ایران را رد نکرده بود.