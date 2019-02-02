آمازون بسته های مشتریان را با اتوبوس شهری ارسال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، آمازون قصد دارد به وسیله اتوبوس بسته های پستی را ارسال کند.

این شرکت حق امتیاز اختراع جدیدی برای یک سیستم موبایل بسته بندی ثبت کرده که بسته ها در محفظه هایی ایمن داخل یا متصل به اتوبس حمل می شوند.

هنگام نزدیک شدن اتوبوس حامل بسته به کاربر، پیام هشداری به او ارسال می شود و دیگر نیازی نیست فرد برای دریافت بسته خود به محل دریافت برود.

افراد پس از سفارش بسته یک کد احراز هویت دریافت می کنند که با کمک آن می توانند محفظه حامل بسته شان را باز کنند.

آنها کد مخصوص را روی نمایشگر لمسی یا یک صفحه کلید وارد می کنند. البته ممکن است محفظه مجهز به یک اسکنر بیومتریک مانند دستگاه خوانش اثر انگشت یا شناسایی صورت باشد. همچنین در این حق امتیاز اشاره شده که کاربر با کشیدن کارت اعتباری خود می تواند بسته را دریافت کند.

حتی ممکن است این محفظه حامل یک ماشین فروش خودکار باشد که با دریافت پول می توان تمبر، برچسب و پاکت نامه را بخرد.

همچنین آمازون اشاره می کند اگر ماشین پول قبول کند، کاربران می توانند هنگام دریافت، هزینه خرید خود را پرداخت کنند.

احتمالا این سیستم مجهز به حسگرهایی خواهد بود تا موارد خاص مانند مواد منفجره یا مواد ممنوع مانند «مواد مخدر» را ردیابی کند.