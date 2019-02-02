تجلیل از  دو چهره ماندگار روابط فرهنگی ایران وفرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور خانم «دلفین او» نماینده مجلس ملی فرانسه ، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه و نیز تنی چند از شخصیت های فرهنگی و علمی این کشور دوشنبه 15 بهمن ماه در فرانسه برگزار خواهد شد.

در این مراسم که به همت مرکز ایران و فرانسه، موسسه روابط علمی وفرهنگی بین فرانسه و ایران و نیز همکاری مجله پاریس­تهران و با حضور جمعی از شخصیت‌های آکادمیک ، علمی ، اقتصادی، فرهنگی و هنری ایرانی و فرانسوی برگزار میشود از دکتر حسین بیک باغبان استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر استراسبورگ فرانسه و موسس مرکز توسعه ایران شناسی در فرانسه و نیز دکتر دژان بوگدانوویچ ایران شناس و استاد فرهنگ و تمدن ایرانی در موسسه مطالعات شرقی اینالکو و دانشگاه پاریس 3 تقدیر خواهد شد.

شایان ذکر است که این مراسم، همه ساله با حضور هیات داوران ایرانی و فرانسوی همچون پروفسور فرانسیس ریشارد ایران شناس و متخصص نسخ خطی ایرانی، دکتر محسن متقی استاد دانشگاه و جامعه شناس، دکتر سپیده پارسا پژوه مدرس و پژوهشگر حوزه مطالعات انسان شناسی، ژان کلود ووآزن سردبیر مجله پاریس­ تهران، آلن برونه نویسنده و محقق در حوزه هنر و سینمای ایران و دکتر پژمان معمارزاده موزیسین، نوازنده و رهبر ارکستر در فرانسه ، با هدف معرفی و گرامیداشت نام آورانِ ایران زمین در کشور فرانسه برگزار خواهد شد.

استاد بیک باغبان استاد ایرانشناسی و رئیس اسبق گروه خاورشناسی دانشگاه استراسبورگ فرانسه است که بیش از سی و هفت سال در رشته های تاریخ تمدن ایران و زبان و ادبیات فارسی سابقه تدریس دارد و تا امروزبیش از بیست کنگره بزرگ علمی بین المللی را در زمینه مطالعات خاورشناسی در فرانسه برگزار نموده و در بسیاری از کنگره های علمی بین المللی جهان شرکت داشته است. یکی ازبرجسته ترین خدمات فرهنگی پروفسور حسین بیک باغبان ایجاد مقطع لیسانس زبان و ادبیات فارسی و تاریخ تمدن ایران در کنار مقاطع فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه استراسبورگ است.

دیگر چهره ماندگارِ این مراسم تجلیل دکتر دژان بوگدانوویچ نویسنده،محقق، مترجم و مسئول سابق بنیاد فارسی کتابخانه مدرسه زبانهای شرقی فرانسه است که سالیان متمادی از عمر خود را صرف ترویج زبان و ادب فارسی، ایران شناسی، شناخت سینما و هنر ایران در کشور فرانسه نموده است. وی همچنین از شاگردان سعید نفیسی است که در سال 1964 میلادی توانست رساله دکترای خود را در زمینه نسخ خطی فارسی زیر نظرذبیح الله صفا و محمد معین به پایان برساند.