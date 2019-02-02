به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی صبح شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در حال حاضر در خراسان‌جنوبی ۵۳۷ پروانه صنعتی با سرمایه گذاری ۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی ۱۲ هزار نفر وجود دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی بیان کرد: بخشی از واحدهای صنعتی خراسان‌جنوبی به دلیل شرایط، نوع محصول و رکود صنعت ساختمان‌سازی تعطیل شده‌اند.

۵۰ درصد از واحدهای صنعتی استان فعال است

شهرکی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از واحدهای صنعتی خراسان‌جنوبی فعال است، ادامه داد: ۲۵ درصد از واحدهای استان با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد فعالیت می‌کنند و حدود ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی نیز تعطیل است.

وی با اشاره به تسهیلات سرمایه در گردش افزود: در سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش و در سال جاری حدود ۷۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش به صورت مستقیم به واحدهای صنعتی در راستای رونق تولید اختصاص یافت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر ۱۵ طرح صنعتی و معدنی با مبلغ ۳۸۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی برای ۵۰۰ نفر در خراسان‌جنوبی با حضور مقامات مسئول کشوری افتتاح می شود.

شهرکی با بیان اینکه در خراسان جنوبی ۵۷۴ پروانه بهره برداری داریم که ظرفیت بسیار خوبی را به استخراج اسمی استان اضافه کرده است، اظهار کرد: میزان استخراج اسمی معادن خراسان جنوبی ۱۴ میلیون تن در سال است.

عملکرد حوزه صنعت پس از انقلاب در جنوب خراسان

وی در زمینه عملکرد ۴۰ ساله حوزه صنعت و معدن در منطقه جنوب خراسان بیان کرد: کارگاه‌هایی که ۱۰ نفر و بیشتر نیروی اشتغال دارند در حال حاضر ۲۶۴ پروانه است در حالی که قبل از انقلاب اسلامی تنها چند واحد بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی ادامه داد: از آنجایی که نگاه انقلاب بر توسعه مناطق محروم بوده است شاهد رشد قابل توجهی در توسعه ظرفیت اشتغال در حوزه صنعت و معدن در این مناطق هستیم.

شهرکی با اشاره به اینکه تعداد کارگاه‌های بین ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی کار حدود ۲۳۷ واحد است، افزود: تعداد واحدهای دارای ۵۰ نفر نیروی کار در خراسان‌جنوبی ۲۷ واحد و تعداد واحدهای بزرگ ۱۱ واحد و تعداد شرکت‌های تعاونی صنعتی نیز ۴۳ واحد است.

وی با اشاره به وجود ۵۷۰ پروانه معدنی در خراسان جنوبی گفت: میزان ذخایر کشف شده معدنی استان نیز بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن است.

توافق با آستان قدس برای راه‌اندازی دو واحد صنعتی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به توافق با آستان قدس در راستای ایجاد دو واحد صنعتی در استان، اظهار کرد: طی هفته آینده فرآیند مزایده عمومی و فرایند اکتشافی را داریم که بیش از ۷۰ محدوده اکتشافی با ۷۶ پروانه بهره‌برداری از طریق مزایده اعلام خواهد شد.

شهرکی با اشاره به وجود چهار بازارچه مرزی در خراسان‌جنوبی و تلاش ها برای آماده سازی بازاچه یزدان، بیان کرد: از این چهار مرز یک بازارچه فعال و یک بازارچه نیز نیمه فعال است.

میزان خروجی کالا از گمرکات ۱۱۷ میلیون دلار است

وی ادامه داد: میزان خروجی کالا از گمرکات خراسان جنوبی از ابتدای سال ۱۱۷ میلیون دلار و مجموع خروجی کالا از مرزهای خراسان‌جنوبی چه ثبت شده در کمرگات استان و دیگر کمرگات نیز ۵۶۰ میلیون دلار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی با اشاره به طرح نظارتی که از ۱۶ تیرماه سال جاری آغاز شد، گفت: در این طرح ۵۷ هزار و ۹۰۰ مورد بازرسی داشتیم که ۵۱۷ پرونده به ارزش دو میلیارد تومان به تعزیرات ارسال شد.

شهرکی اظهار کرد: تعداد گزارشات مردمی نیز هزار و ۶۵ مورد بوده که از این تعداد ۱۴۶ مورد منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۷ تا امروز نیز ۶۸ هزار مورد بازرسی داشتیم که هزار و ۶۰ مورد به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان منجر به تشکیل پرونده شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی همچنین با اشاره به اینکه ۱۰ پرونده اختفاء نیز در خراسان‌جنوبی ثبت شده است، گفت: بیشتر اقلامی که در مورد آن تخلف صورت گرفته در مورد اقلام اساسی از جمله لاستیک، شکر، برنج و روغن نباتی بوده است.

شهرکی به توزیع اقلام اساسی در بازار اشاره و اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ تن برنج، یک‌هزار تن شکر، ۵۶۰ تن گوشت قرمز منجمد و ۴۳۰ تن مرغ توزیع شده است.

وی بیان کرد: همچنین ۱۲ هزار و ۸۰۰ حلقه لاستیک سنگین نیز بین رانندگان توزیع شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی یادآور شد: از ابتدای انقلاب تاکنون ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری با اشتغال‌زایی برای بیش از ۸۰ هزار نفر در حوزه صنعت، معدن و تجارت در خراسان‌جنوبی صورت گرفته است.