زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه شاهد بروجرد نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه و در دومین روز از ایام دهه فجر، زنگ انقلاب همزمان با سراسر کشور در دبیرستان دخترانه شاهد بروجرد و با حضور امام جمعه بروجرد، فرماندار بروجرد، مسئولان شهرستانی، نظامی و انتظامی نواخته شد.

بنا براین گزارش، در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب دکلمه خوانی، سرود خوانی گروه برگزیده دبیرستان دخترانه شاهد، اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران توسط گروه موزیک پادگان مهندسی بروجرد اجرا شد.

محمد مهرافزون رئیس آموزش و پرورش بروجرد ضمن تبریک ایام دهه فجر در این مراسم، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران نتیجه تلاش امام راحل(ره) است که پایانی بر تارک سیاه نظام شاهنشاهی بود.

وی افزود: انقلاب جمهوری اسلامی ایران انقلاب ارزش ها است که درخت انقلاب با خون هزاران شهید تا به امروز ریشه دوانده و دشمنان در مقابل عظمت ایران به تنگ آمده است.

رئیس آموزش و پرورش بروجرد تصریح کرد: امید است دانش آموزان با تاسی از راه شهیدان و آرمان های انقلاب و امام راحل(ره) در پیشرفت اهداف نظام به موفقیت های روزافزون دست پیدا کنند.

در پایان این مراسم، شرکت کنندگان و مسئولان شهرستان از نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد بروجرد بازدید کردند.