۳۲ درصد مدارس مازندران تخریبی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار نظری پیش ازظهر شنبه در افتتاح مدرسه حضرت معصومه در شهرستان جویبار با اعلام اینکه بعد از چهل سال با آگاهی ، دلدادگی و پیام امام راحل، انقلاب اسلامی ایران به پختگی و بالندگی لازم رسیده است ، اظهار داشت: تمام جهان ایران را بعنوان قدرت بزرگ و تاثیر گذار در منطقه و دنیا می شناسد و امروز با افتخار فریاد می زنیم ایران عزیزدر تمام حوزه ها جزو برترین ها در جهان است.

وی با تاکید براینکه امروز انقلاب اسلامی ایران بعنوان یک الگو و سرمشق برای دیگر انقلاب های آزادی خواه جهان تبدیل شده است ، افزود: در افق ۱۴۰۴کشور ما ایران در حوزه های سرمایه اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و علمی جزو قدرتهای برتر منطقه و جهان خواهد بود.

نظری تصریح کرد: استان مازندران در بحث سلول های بنیادی حائز رتبه برتر در کشور است و همچنین در آمار شرکت کنندگان کنکور سراسری رتبه سوم را درکشور داریم.

معاون متوسطه آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۳۲ درصد مدارس استان مازندران فرسوده و تخریبی است ، خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد مدارس استان توسط خیرین ساخته شده است و مجمع خیرین استان در این حیث جزو استانهای برتر در کشور هستند.

وی مرکز ثقل کارآفرینی را نهاد آموزش و پرورش بیان کرد و گفت: ۱۵ میلیاردتومان اعتبار در بحث نوسازی و تجهیز هنرستانها در استان نیاز است.

معاون متوسطه آموزش و پرورش استان مازندران را جزو استانهای برتر در حوزه علم و پژوهش بیان کردوگفت: در المپیاد علمی ریاضی سال گذشته ۵۰ درصد شرکت کنندگان مربوط به دانش آموزان ممتاز استان مازندران بوده است.