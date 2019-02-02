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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

معاون آموزش و پرورش مازندران اعلام کرد:

۳۲ درصد مدارس مازندران تخریبی است

۳۲ درصد مدارس مازندران تخریبی است

جویبار - معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه ۴۰ درصد مدارس توسط خیران ساخته شده است گفت: ۳۲ درصد مدارس استان فرسوده و تخریبی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار نظری پیش ازظهر شنبه در افتتاح مدرسه حضرت معصومه در شهرستان جویبار با اعلام اینکه بعد از چهل سال با آگاهی ، دلدادگی و پیام امام راحل،   انقلاب اسلامی ایران به پختگی و بالندگی لازم رسیده است ، اظهار داشت: تمام جهان ایران را بعنوان قدرت بزرگ و تاثیر گذار در منطقه و دنیا می شناسد و امروز با افتخار فریاد می زنیم ایران عزیزدر تمام حوزه ها جزو برترین ها در جهان است.

وی با تاکید براینکه امروز انقلاب اسلامی ایران بعنوان یک الگو و سرمشق برای دیگر انقلاب های آزادی خواه جهان تبدیل شده است ، افزود: در افق ۱۴۰۴کشور ما ایران در  حوزه های سرمایه اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و علمی جزو قدرتهای برتر منطقه و جهان خواهد بود.

نظری تصریح کرد: استان مازندران در بحث سلول های بنیادی حائز رتبه برتر در کشور است و همچنین در آمار شرکت کنندگان کنکور سراسری رتبه سوم را درکشور داریم.

معاون متوسطه آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۳۲ درصد مدارس استان مازندران فرسوده و تخریبی است ، خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد مدارس استان توسط خیرین ساخته شده است و مجمع خیرین استان در این حیث جزو استانهای برتر در کشور هستند.

وی مرکز ثقل کارآفرینی را نهاد آموزش و پرورش بیان کرد و گفت: ۱۵ میلیاردتومان اعتبار در بحث نوسازی و تجهیز هنرستانها در استان نیاز است.

 معاون متوسطه آموزش و پرورش استان مازندران را جزو استانهای برتر در حوزه علم و پژوهش بیان کردوگفت: در المپیاد علمی ریاضی سال گذشته ۵۰ درصد شرکت کنندگان مربوط به دانش آموزان ممتاز استان مازندران بوده است.

کد مطلب 4530978

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