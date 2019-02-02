بصیرت حضرت فاطمه زهرا (س)اسلام را زنده نگه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح شنبه در همایش بزرگ شکوه و اقتدار در جمع مردم آبدان با تبریک دهه فجر اظهار داشت: سه عامل خدا محوری، رهبری الهی امام و حمایت مردم باعث پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شدند.
وی یاد آورشد: در همه مناسبات سیاسی و اجتماعی هرکس میخواهد پیروز شود باید خود را به یک گروه و جریانی متصل کند اما امام راحل (ره)جز خدا با کسی نبود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به اینکه ایران اسلامی در بحث نظامی در جهان حرف اول دارد افزود: امروز موشکهای ایران اسلامی با برد بالا طراحی شده و هر روز تاثیر انقلاب اسلامی در دنیا بیشتر و عظمت جمهوری اسلامی ایران بیشتر میشود.
سروستانی با تاکید بر اینکه آمریکا در تمامی عرصهها از جمهوری اسلامی ایران شکست خورده است اضافه کرد: کسی منکر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیست و همه خدمتگزاران در عرصه حکومت باید با تلاش موجبات خرسندی مردم را فراهم کنند.
وی بیان کرد: آنچه مهم است ما باید مسیر انقلاب را با صلابت ادامه دهیم و ما باید در مقابل مشکلات صبور باشیم.
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