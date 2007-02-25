ملک عبدالله از بشار اسد برای حضور در نشست سران اتحادیه عرب دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری کویت،"عبدالله زینل" وزیر مشاور دولت عربستان شب گذشته برای تقدیم دعوت نامه "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان وارد دمشق شد.

دراین نامه، پادشاه عربستان از "بشار اسد" برای شرکت در نشست آتی سران کشورهای عربی که قرار است 28 و 29 مارس در ریاض برگزار شود، دعوت به عمل آورد.

بنا به گفته دیپلمات های سعود،"عبدالله زینل" بعد از دیدار با "بشار اسد"وتقدیم دعوت نامه "عبدالله بن عبدالعزیز"، درباره موضوعاتی که قراراست درنشست آتی سران اتحادیه عرب مورد بررسی قرار گیرد، با اسد بحث و تبادل نظرمی کند.

اوضاع منطقه به ویژه اوضاع عراق، سرزمین های اشغالی فلسطین و لبنان از جمله محورهای نشست آتی ریاض است.