استقلال کشور ارزشمندترین دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید یوسف مولایی صبح شنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان که هم‌زمان با دومین روز از ایام‌الله دهه فجر و با حضور یگان‌های عملیاتی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی برگزار شد، استقلال را از ارزشمندترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: نیروهای مسلح در حوزه‌های نظامی و دفاعی دستاوردهای بزرگی برای کشور رقم‌زده‌اند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه امروزه برخی کشورها برای حفظ خود به دیگران متکی هستند، گفت: این در حالی است که ایران به برکت انقلاب اسلامی دارای استقلال در همه حوزه‌ها است.

فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به حضور جوانان در حوزه‌های دفاعی و نظامی، گفت: این در حالی است که پیش از انقلاب جوانان در این حوزه‌های مهم نقشی نداشتند.

سردار مولایی در بخش دیگری بابیان اینکه آمریکا پیش از انقلاب اجازه طراحی و توسعه تجهیزات نظامی را به ما نمی‌داد، گفت: ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی پس از انقلاب ایجاد و باهم برای حفظ کشور متحد شدند به‌طوری‌که امروز هیچ قدرتی توان نگاه چپ به ایران اسلامی را ندارد.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه تشکیل نیروهای مسلح امروزه افتخاری بزرگ برای کشور است، گفت: همان‌طور که می‌بینید ارتش، سپاه و نیروی انتظامی به حدی از توسعه رسیده‌اند که می‌توانند به‌عنوان مستشار در سوریه، افغانستان و عراق به‌خوبی نقش‌آفرینی کنند.