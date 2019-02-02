به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی صبح شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه شاهد بروجرد، با بیان اینکه پرچم حق توسط بزرگ مرد تاریخ امام راحل(ره) در ایران برافراشته و پرچم باطل سرنگون شد، اظهار داشت: برافراشته شدن پرچه حق علیه باطل در ایران هزینه داشت و در این راه هزینه های زیادی پرداخت کردیم.

وی افزود: برای پیروزی انقلاب اسلامی و رسیدن به حکومت دینی شخصیت های بزرگی شهید شدند؛ این حکومت دینی به آسانی به دست نیامده است.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: هزینه امروز ملت ایران برای حفظ انقلاب اسلامی، مقاومت در مقابل باطل است و می توانیم با انجام کارهای جهادی در جهت رفع مشکلات تلاش کنیم.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: امروز دشمنان در مقابل ملت ایران عاجز مانده اند، دشمن درنده صفتی که از هیچ جنایتی برای رسیدن به منافع خود دریغ نمی کند از هر راهی تلاش کرد اما نتوانست گزندی به ملت ایران بزند.

وی با بیان اینکه در طول چهل سال گذشته شخصیت های بزرگ انقلاب طی انفجارهای متعدد به شهادت رسیدند، خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران خاری در چشم دشمنان است.

امام جمعه بروجرد گفت: امام خمینی(ره) آمد و به ملت ایران عزت داد و همه بدانند که این انقلاب، انقلاب ارزش ها و حق است و هیچ کس حق ندارد به ارزشهای انقلاب بی توجهی کند.

به گفته وی اگر کاستی وجود دارد از جمهوری اسلامی ایران، قانون و دین نیست بلکه از مسئولان است.