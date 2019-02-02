۲۰۵ روحانی در روستاهای محروم فارس مستقر هستند

حجت الاسلام محمد صادق مهرابی در حاشه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در شیراز به خبرنگار مهر گفت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بوده است و شعار انقلاب ریشه در فرهنگ دینی و قرآنی ما دارد.

وی گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب در حوزه فرهنگی استقلال فرهنگی بود که نصیب ملت ایران شد،

در قبل از انقلاب حوزه فرهنگی و سبک زندگی کشور برخاسته از نظام های استعماری بوده وبزرگترین دستاورد مااین بود که نگرش منکر تبدیل به نگرش معروف شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: یکی از دستاوردهای انقلاب در حوزه فرهنگی، آزادی است که دنیا متوجه شد آزادی آنچه نظام های مادی تعریف می کنند نیست بلکه آزادی از منظر توحید محوری، معاد محوری و نبوت وحوری که گم شده های جامعه آن روز بود، اتنقلاب اسلامی این نگرش جدید را ایجاد کرد.

حجت الاسلام مهرابی بیان کرد: یکی ازدستاوردهای دیگر نگاه جمهوری اسلامی تبلور یافت و بزرگترین ارمغان انقلاب در حوزه دستاوردهای فرهنگی بود که یک مبنای فکری را تبیین کرد.

وی گفت: دستاوردهای تبیلغی بزرگی در فارس داشتیم، شهیدی پیدا نمی کنیم که شناسنامه مسجد و شناسنامه هیئت مذهبی نداشته باشد.

حجت الاسلام مهرابی بیان کرد: هفت هزار امکنه مذهبی در فارس، یک هزار خانه ، پایکاه و موسسه قرآنی، ۲۰۵ روحانی مستقر در روستاهای محروم وجود دارد.

وی همچنین بیان کرد: ۱۴۰۰ دانش اموز نیز تحت نظر سازمان تبلیغاتی با عنوان معارف اسلامی در حال فعالیت هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: هم اکنون بحث ۲۸۶ خانه عالم در روستاها وجود دارد.

وی عنوان کرد:۱۱ مجتمع فرهنگی آموزشی در سطح شهرستان های استان وجود دارد.