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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با مهر:

۲۰۵ روحانی در روستاهای محروم فارس مستقر هستند

۲۰۵ روحانی در روستاهای محروم فارس مستقر هستند

شیراز- مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس از فعالیت ۲۰۵ روحانی مستقر در روستاهای محروم این استان خبرداد.

حجت الاسلام محمد صادق مهرابی در حاشه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در شیراز به خبرنگار مهر گفت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بوده است و شعار انقلاب ریشه در فرهنگ دینی و قرآنی ما دارد.

وی گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب در حوزه فرهنگی استقلال فرهنگی بود که نصیب ملت ایران شد،

در قبل از انقلاب حوزه فرهنگی و سبک زندگی کشور برخاسته از نظام های استعماری بوده وبزرگترین دستاورد مااین بود که نگرش منکر تبدیل به نگرش معروف شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: یکی از دستاوردهای انقلاب در حوزه فرهنگی، آزادی است که دنیا متوجه شد آزادی آنچه نظام های مادی تعریف می کنند نیست بلکه آزادی از منظر توحید محوری، معاد محوری و نبوت وحوری که گم شده های جامعه آن روز بود، اتنقلاب اسلامی این نگرش جدید را ایجاد کرد.

حجت الاسلام مهرابی بیان کرد: یکی ازدستاوردهای دیگر نگاه جمهوری اسلامی تبلور یافت  و بزرگترین ارمغان انقلاب در حوزه دستاوردهای فرهنگی بود که یک مبنای فکری را تبیین کرد.

وی گفت: دستاوردهای تبیلغی بزرگی در فارس داشتیم، شهیدی پیدا نمی کنیم که شناسنامه مسجد و شناسنامه هیئت مذهبی نداشته باشد.

حجت الاسلام مهرابی بیان کرد: هفت هزار امکنه مذهبی در فارس، یک هزار خانه ، پایکاه و موسسه قرآنی، ۲۰۵ روحانی مستقر  در روستاهای محروم وجود دارد.

وی همچنین بیان کرد: ۱۴۰۰ دانش اموز  نیز تحت نظر سازمان تبلیغاتی با عنوان معارف اسلامی در حال فعالیت هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: هم اکنون بحث ۲۸۶ خانه عالم در روستاها وجود دارد.

وی عنوان کرد:۱۱ مجتمع فرهنگی آموزشی در سطح شهرستان های استان وجود دارد.

کد مطلب 4530993

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