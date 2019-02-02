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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳

لاریجانی در جمع خبرنگاران:

باید عیار اروپایی‌ها را سنجید

باید عیار اروپایی‌ها را سنجید

رئیس مجلس با بیان اینکه اروپایی‌ها در مصافی که با آمریکا داشتند می خواستند منزلت خود را نشان دهند که چقدر وزن دارند، گفت: این موضوع میدانی است که می‌توان عیار اروپایی‌ها را سنجید.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه افتتاح نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات اخیر اروپا موسوم به INSTEXTT، گفت: در خصوص موسساتی که اروپایی‌ها ایجاد کردند باید گفت این موسسات نتیجه کاری بود که اروپایی ها برای خودشان کردند.

وی افزود: اروپایی‌ها در مصافی که با آمریکا داشتند می خواستند منزلت خود را نشان دهند که چقدر وزن دارند و چقدر در مسائل بین المللی می توانند حضور داشته باشند. این موضوع میدانی است که می‌توان عیار اروپایی‌ها را سنجید. باید بررسی کنیم که چقدر در میدان عمل موفق هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: نباید در این مورد نظر مثبت یا منفی ارائه داد. باید این اقدامات در مقام عمل مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 4530996

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