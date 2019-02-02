۶۶ درصد بودجه شهرداری مریانج در سال جاری محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری مریانج، محسن معصومعلیزاده بابیان اینکه شهرداریها نهادهای عمومی و خودگردانی هستند که اعتبار لازم خود را باید از محل مشارکت شهروندان تأمین کنند، گفت: ما نیز بر همین اساس سالانه اقدام به بودجه نویسی می کنیم.
وی با اشاره به ارائه تخفیف در شهرداری مریانج به مناسبت دهه فجر، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر مریانج، شهرداری به مناسبت ایام دهه فجر و چهلمین سال پیروزی انقلب اسلامی، تخفیفاتی به شهروندان ارائه می کند.
معصوم علیزاده بابیان اینکه از یکم بهمنماه سال جاری تا پایان پانزدهم اسفندماه تخفیف ها اعمال می شود، گفت: فیش عوارض شهرداری مریانج با اعمال تخفیف دهه فجر چاپ و به درب منازل شهروندان ارسال شده است.
وی بابیان اینکه سال گذشته افزون بر ۴۵ درصد فیشهای ارسالی به درب منازل شهروندان به شهرداری برگشت، عنوان کرد: تخفیف عوارض برای همه شهروندان یکسان بوده و همه میتوانند عوارض جاری و حتی معوقه خود را با استفاده از تخفیفات ویژه دهه فجر پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس عوارض نوسازی، بهای خدمات و پسماند، کسب و پیشهوری و آمادهسازی پروانه احداث املاک مسکونی با ۲۵ درصد تخفیف همراه است و عوارض آمادهسازی پروانه احداث املاک غیر مسکونی شامل، اداری، تجاری، کارگاهی، خدماتی نیز از ۱۵ درصد برخوردار است.
معصومعلیزاده بیان کرد: امیدواریم شهروندان مریانجی با مشارکت خود در توسعه شهر سهیم باشند زیرا فعالیتهای شهرداری منوط به مشارکت همهجانبه شهروندان خواهد بود.
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