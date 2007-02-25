همان یک جنگ سرد کافی است / پوتین مخالف نگرش یکجانبه گرایی در امور جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرگئی لاوروف " درمقاله ای که در شماره امروز روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده نوشته است : از سخنرانی اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس مونیخ درباره سیاست امنیتی سوء تعبیرهای زیادی در غرب وجود داشته است.

لاوروف تصریح کرد : از واکنش برخی خبرنگاران و سیاستمداران غربی می توان به این نتیجه رسید که رئیس جمهوری روسیه می خواسته آتشی ازلفاظی ضد آمریکایی را برای به راه انداختن جنگ سرد دیگری روشن کند؛ رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا حق داشت وقتی که گفت " یک جنگ سرد کافی است."

وی می افزاید: زمانی که روسیه آماده است ومی خواهد که یک نقش مثبت را در امور جهان ایفا کند و اقتصاد جهانی را یکپارچه و هماهنگ کند؛ رفتار با روسیه به عنوان یک کشور متخاصم در هر جایی که واشنگتن و مسکو اختلاف دارند، بیش از آنکه خوب باشد، مضر است . وی به این دلیل در مونیخ دراین باره سخن گفت که می خواست توجه جهان را به گفتگو درباره اینکه ما خواستار چه نوع زندگی برای فرزندان و خودمان هستیم، جلب کند.

لاوروف افزود : پوتین همچون بسیاری دیگر معتقد است که امور جهان نمی تواند توسط یک کشور به تنهایی دیکته شود. تاریخ نشان می دهد که این امر(یکجانبه گرایی) مرتبا تکرار شده ، اما هرگز کارساز نبوده است. اقدامات یکجانبه اخیر نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه واقعا آنها را تشدید کرده و ریشه بسیاری از تنشها بوده است.

وزیر امور خارجه روسیه اظهار می دارد: اگر شما کل سخنرانی پوتین را بخوانید؛ می بینید که وی نه از آمریکا انتقاد کرده و نه روسیه را به عنوان یک وزنه تعادل برای یکجانبه گرایی آمریکا مطرح کرده، بلکه وی خواستارجهانی با بسیاری ازمراکز نفوذ شده که درآنجا منافع مختلف با هم و به شکل چندجانبه همکاری می کنند تا یک تقسیم کننده مشترک بر امور جهانی وجود داشته باشند. توافق اخیر شش جانبه در برنامه هسته ای کره شمالی ثابت می کند که این نگرش عملی می تواند کارساز باشد.

به گزارش مهر، در ادامه این مقاله آمده است : در واقع پوتین پیشنهاد موارد بیشتر توافق دوجانبه بین آمریکا و روسیه را بیش از موارد اختلاف دو طرف پیشنهاد داد.همانطور که وی اشاره کرد ما شرکای مستحکمی در مسائل ضد تروریسم و منع گسترش سلاحهای هسته ای هستیم. همکاران آمریکایی ما به ما می گویند که آمریکا به روسیه و دیگر کشورهای کلیدی برای کمک به حل درگیریهای زیاد منطقه ای نیاز دارد.

درپایان این مقاله آمده است: یک جنگ سرد دیگر؟ مطمئنا خیر. دریک جهان دموکراتیک که درآن روسیه با یک آمریکای توانمند و همچنین یک اروپای توانمند، چین، هند ، برزیل و دیگران همزیستی می کند ؟ این نگرش ولادیمیر پوتین است و ارزش توجه و بررسی را دارد.