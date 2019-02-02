حوزه هنری پایگاهی امن برای نیروهای مستعد و انقلابی است

محمد کرم اللهی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اولین دستاوردی که بشود برای حوزه هنری مطرح کرد، ایجاد پایگاه امن برای نیروهای مستعد، متعهد، معتقد و حزب الهی است که بتوانند با درک شرایط موجود همگام با نیازهای و مطالبات انقلابیون، در فضای جامعه اسلامی تامین محتوا کند و این محتواها را در قالب های محتلف فرهنگی و هنری گسترش بدهد.

وی گفت: این خصوصیتی بود که این پایگاه بتواند یک مرکز تولید باشد و در عین حال صرفا گفتن مفاهیم نظری نیز دنبال نشود و در عرصه عملیاتی هم اقدام کند از این رو حرکتهای خودش را در حوزه ادبیات شروع کرد و بعد از آن در حوزه تجسمی افرادی مختلفی که اکنون بر قله معروفیت قرار دارند را پرورش دادند که این ها همان تربیت یافتگان حوزه هنری در بحث انقلاب اسلامی بودند.

رئیس حوزه هنری فارس گفت: حوزه هنری آرام آرام باید می آمد که امید هنر انقلاب باشد از این رو باید عرصه راباز می کرد و در این باز کردن عرصه، تولید موثر تر و تولید وسیع تری انجام می داد که در این راستا به حوزه تاریخ شفاهی ورود کرد. در این بخش کارهای ماندگاری انجام داد و همین نوع روش در سطح استان ها تسری یافت و شعباتی در کشور ایجاد شد.

وی گفت: حوزه هنری در فارس در سال ۶۸ تاسیس شد که بسیاری از نیروهای مستعدی که امروز در کسوت استاد و تاثیرگذاران عرصه هنر فعالیت دارند متاثر از روند تعلیم و تربیت حوزه هنری بود سپس در قالب های مختلف نظیر سینما، تئاتر، ادبیات، تجسمی و موسیقی فعالیت هایی در سطح استان آغاز شد و تولیدات ویژه ای نیز صورت کرفت.

کرم اللهی ادامه داد: مجموعه تولیداتی که طی این سالهای ۶۸ تا ۹۷ صورت گرفته بسیار چشمگیر و بزرگ است.

وی اضافه کرد: در مباحث بعدی شناسایی شهدای هنرمند را انجام دادیم با این هدف که بررسی کنیم فریاشدشان برای حق طلبی چه بود؟ که در ورود ما بسیاری از مفاهیم خوبی را یافتیم و شهدایی که در وصیت نامه هایشان نکته ها و ارزش های متفاوتی از حیات مومنانه را ارائه داده بودند.

رئیس حوزه هنری فارس گفت: بعد از این موارد بحث شناخت و شکوفایی استعدادها مورد پیگیری قرار دادیم از این رو مرکز آموزش نیز ایجاد شد و شروع به تربیت نوجوانان کرد و ما امروز یک روند مناسبی نیز در حوزه تعلیم و تربیت داریم که کارهای ویژه ای دنبال کرده است.

کرم اللهی بیان کرد: آینده ای روشن و امیدوارانه ای پیش رویمان می بینیم چراکه عرصه فرهنگ و هنر فارس بسیار زاینده و جوشنده است از این رو امید داریم کارهای اثر گذارتری داشته باشیم و کار هدایت گری و زیبا آفرینی مان که وظیفه اصلی حوزه هنری در تبلیغ ارزش های اسلامی هست را همچنان باا قدرت ادامه دهیم.