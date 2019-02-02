به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جبار دوست محمدی ظهر شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های دهه فجر سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان به میزبانی سالن بازرسی این نهاد ضمن بیان اینکه برای چهل‌سالگی انقلاب در استان بالغ‌بر یک هزار برنامه پیش‌بینی‌شده است، ابراز داشت: از مجموع این تعداد برنامه ۷۴۰ مورد با همکاری سپاه و بسیج صورت گرفته است.

وی بابیان اینکه هدف از ایجاد بسیج سازندگی رفع محرومیت و فقر در مناطق کمتر توسعه‌یافته است، اضافه کرد: با همکاری کمیته امداد استان سمنان ساخت ۴۰ واحد مسکونی در مناطق کم برخوردار پیش‌بینی‌شده که طی دهه فجر امسال عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی استان سمنان بابیان اینکه ۱۶ منزل مسکونی برای افراد تحت پوشش بهزیستی مناطق زلزله‌زده سر پل ذهاب کرمانشاه از سوی بسیج سمنان ساخته‌شده است، ابراز داشت: بسیج استان از همان روزهای نخستین زلزله در منطقه حضور یافت و به افراد آسیب‌دیده خدمات شایانی ارائه کرد.

دوست محمدی بابیان اینکه مردم زمانی دستاوردها و خدمات انجام‌شده را ببیند امیدوارتر می‌شوند، تصریح کرد: از اصحاب رسانه انتظار می‌رود دستاوردهای چهل ساله انقلاب را برای عموم مردم بازگو کنند زیرا این امر ضمن ایجاد نشاط اجتماعی توطئه‌های دشمنان برای ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه را خنثی کند.

وی اضافه کرد: در مسیر تداوم انقلاب و راه شهدا تنها دو رکن حضور مردم در صحنه و فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب می‌تواند ما را به پیروزی برساند و همان‌طور که این چهار دهه را علیرغم کینه‌توزی دشمنان با موفقیت پیمودیم می‌بایست همه آحاد مردم برای چله دوم انقلاب نیز همین مسیر را ادامه دهند که در این گام حضور اصحاب رسانه می تواند بسیار اثربخش باشد.