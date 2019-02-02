۳ رکن انگیزه مذهبی وحدت مردم و رهبری هوشمندانه عامل پیروزی انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو صبح شنبه در آیین نواختن زنگ گلبانگ انقلاب که در دبیرستان دخترانه یادگار امام (ره)برگزار شد، گفت : دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بر این اعتقاد بودند که ایران چهل سالگی انقلاب را نخواهد دید ولی امروز مفتخریم که در اوج اقتدار، چهل سالگی انقلاب را با همراهی ملت جشن می گیریم.

فرماندار ورامین افزود : سه رکن اساسی انگیزه مذهبی ،وحدت مردمی و رهبری هوشمندانه امام راحل در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشت و سه اصل باعث اقتدار و عزت روز افزون ایران اسلامی شده است.

وی اظهار داشت : مردم ایران از دیرباز براصول قرآنی و دستورات اهل بیت پایبند بوده اند ولی به خاطر اینکه حکومت ستم شاهی اعتقادی به اسلام نداشت ، فضا و عرصه برای اعتقادات مردم تنگ بود و این محدودیت ها انگیزه مردم را در شکل گیری انقلاب اسلامی قوت بخشید.

کاغذلو تأکید کرد: وحدت بین مردم و همه ی گروههای اجتماعی و سیاسی باعث شد که مردم با تلاش و ایثار انقلاب اسلامی را به ثمر رساندند.

فرماندار ورامین گفت : بعد از رحلت آیت الله بروجردی مردم به دنبال مرجعی بودند که در بعد سیاسی قوی بوده و بتواند رهبری آنان را بر عهده گیرد که امام دارای تمام ویژگی ها بود و علیرغم تبعید ۱۵ ساله ولی با هدایت هوشمندانه ایشان انقلاب اسلامی به بار نشست.

وی تأکید کرد: امروز کشور بعد از گذشت چهل سال پیشرفت های چشمگیری در تمامی حوزه ها و عرصه ها داشته است واین مهم همه با تلاش فراوان غیور مردان سرزمینمان حاصل شده است.

کاغذلو اضافه کرد: انقلاب اسلامی باعث شد تا توسعه و عدالت اجتماعی را کشور شکل گرفته و همگان از برکات نظام برخوردار شوند.