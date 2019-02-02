به گزارش خبرنگار مهر، این رمان داستان نویسندهای به نام گراهام راسل است که بلد نیست چطور عاشق شود.
قهرمان این اثر مردی سرخورده است که با زنی مغرور و از خودراضی زندگی میکند تا اینکه دست سرنوشت ماجراهایی جدید پیشروی آنها قرار میدهد و عشق نیز در این میان معادلات زندگی او را برهم میزند و زندگی سرد و بدون روح او را به فضای دیگری سوق میدهد.
ناشر این اثر در معرفی آن بیان داشته است: سیچری نویسنده این رمان از لحظه تولد عاشق کلمات بوده است. او لیسانس تئاتر و نویسندگی خلاق دارد. عاشق فیلمنامهنویسی و بازیگری است و معتقد است هرکسی باید سهمی از قهوه و چای داشته باشد. بریتنی همراه خانوادهاش در میلواکی زندگی میکند و اوقات فراغتش را به بازی با حیوانات خانگیاش میگذراند. «هوای او»، «آبهای راکد»، «آتشمیانهای و لو» و «هنر و روح» از دیگر کتابهای اوست.
در بخشی از این رمان میخوانیم:
من و گراهام راسل برای هم ساخته نشده بودیم. من تابع احساساتم بودم او بیروح بود. من رویا میبافتم و او در کابوس زندگی میکرد. من گریه میکردم و او اشکی برای ریختن نداشت. گاهم با وجود قلب یخ زده و روح گریزپایش، لحظاتی را با هم تقسیم میکردیم. چشمهایمان در هم قفل میشد و رازی همدیگر را میدیدم. لحظاتی که او ترسهای مرا میچشید و من هوایش را نفس میکشیدم لحظاتی که هر دو تصور میکردیم عشق ورزیدن به دیکری چطور میتوانست باشد. همان لحظهها ما را از زمین جدا کرد و به پرواز درآورد اما وقتی ضربه واقعیت بر تنمان نشست، جاذبه ما را پایین کشید. گراهام راسل مردی نبود که بداند چطور عاشقی کند، من هم زنی نبودم که عاشقی کردن را بلد باشم. با این حال اگر این شانس را داشتم که یک بار سقوط کنم تا ابد با او سقوط میکردم. حتی اگر تقدیرمان این بود که به زمین سخت کوبیده شویم.
رمان «جاذبه میان ما» در ۳۷۶ صفحه و به قیمت ۴۲ هزار تومان از سوی نشر آموت منتشر شده است.
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