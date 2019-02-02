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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۱

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خبر داد:

بارش باران از اواخر امروز در مناطق جنوبی استان اصفهان آغاز می‌شود

بارش باران از اواخر امروز در مناطق جنوبی استان اصفهان آغاز می‌شود

اصفهان- کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان تصریح کرد: به دنبال نفود یک سامانه ناپایدار جوی به اصفهان از اواخر ساعات امروز تا روز سه‌شنبه شاهد بارش باران در استان خواهیم بود.

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزهوای کمی ابری به تدریج افزایش ابر و و وزش باد و با احتمال بارش برای استان  اصفهان پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه  یک سامانه ناپایدار جوی از بخش‌های جنوبی وارد استان خواهد شد، اضافه کرد: بر ای اساس بارش باران  در ارتفاعات و مناطق سردسیر در بخش های جنوبی استان خواهیم داشت.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان تصریح کرد: از روز دوشنبه بعدازظهر تا اواخر هفته شاهد افت محسوس دما در استان خواهیم بود. 

وی با اشاره به اینکه شدت بارش برای نیمه شمالی استان پیش بینی می شود، ادامه داد: روز یکشنبه هوای نیمه تا تمام ابری، گاهی وزش باد شدید و بارش  پیش بینی می شود.

علی عسگریان اعلام کرد: روز دوشنبه هوای اصفهان گاهی با افزایش ابر، وزش باد شدید و بارش باران همراه است و در ارتفاعات احتمال بارش برف نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: هوای  بیشتر  شهرستان ها به غیر از کاشان، نایین، خوروبیابانک و اردستان سرد پیش بینی می شود.

کد مطلب 4531017

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