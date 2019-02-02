۲۲۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید بخش کشاورزی قزوین پرداخت شد

حمید رضا تبسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان تسهیلات در قالب ۶۲ طرح کشاورزی به صورت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به متقاضیان بخش کشاورزی پرداخت شد.

وی هدف از تامین تسهیلات مورد نیاز رونق تولید را؛ راه اندازی طرحهای نیمه تمام بنگاههای کوچک و متوسط واحدهای تولید بخش کشاورزی و صنایع تکمیلی ذکرکرد.

تبسمی اضافه کرد: این تسهیلات در راستای اقتصاد مقاومتی به منظور حفظ اشتغال وافزایش تولید وتقویت تحرک اقتصادی به متقاضیان بخش کشاورزی پرداخت می شود.

وی اظهارداشت : شهرستان قزوین با معرفی ۱۴ واحد تولیدی و دریافت ۷۹ میلیارد ریال بیشترین تسهیلات را در بین شهرستانهای استان دریافت کرده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بانک تجارت با پرداخت۸۳ میلیارد ریال معادل (۳۷ درصد) رتبه اول را در بین بانکهای عامل در پرداخت این نوع تسهیلات دربخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

تبسمی خاطر نشان کرد: همه واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی تکمیلی با اولویت طرح های دام و طیور، شیلات و گلخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی می توانند از طریق سامانه بهین یاب اقدام به ثبت نام برای اخذ این تسهیلات کنند.