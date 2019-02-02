به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح شنبه در آیین افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان عسلویه با ابلاغ سلام رئیس جمهور به مردم استان بوشهر اظهار داشت: دولت دوازدهم برای خدمت به مردم و ارتقای شاخص‌های مختلف تلاش گسترده‌ای داشته و به دستاوردهای بسیار خوبی رسیده است.

وی اضافه کرد: شاخص‌های توسعه جهانی در کشور ما با رشد خوبی همراه بوده است و در زمینه‌های مختلف شاهد بهبود وضعیت هستیم که یکی از شاخص‌ها نرخ توسعه نیروی انسانی است که در کشور ما شاهد بیشترین رشد در نرخ توسعه انسانی هستیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه برخی افراد وضعیت توسعه شتابان کشور را نادیده می‌گیرند، تصریح کرد: کسانی که این پیشرفت‌ها را انکار می‌کنند وقتی به شاخص‌های جهانی می‌رسند نمی‌توانند آن را انکار کنند.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته است خاطرنشان کرد: اکنون ایران اسلامی در رده شانزدهم شاخص‌های اقتصادی جهان قرار دارد که نشان از سرمایه انسانی و طبیعی بسیار بالای کشور است.

ابتکار به ارتقای شاخص‌های آموزشی در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: از دوره سوادآموزی تا پایان آموزش عالی شاهد پیشرفت های بسیار خوبی در سطح کشور هستیم و همچنین در زمینه کاهش فاصله بین زنان و مردان در عرصه سواد آموزی آمارهای بسیار خوبی به دست آمده است و اکنون نرخ باسوادی زنان ایران ۸۹ درصد و نرخ باسوادی مردان به بالای ۹۴ درصد رسیده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه فرصت‌های بسیار خوبی برای تحصیل زنان و مردان ایرانی در شهرها و روستاهای کشور فراهم شده است تا در زمینه آموزش عالی تحصیل کنند ادامه داد: اکنون ۲۷ درصد از زنان ایرانی تحصیلات دانشگاهی دارند.

وی تأکید کرد: یکی از پیشرفت‌های کشور حضور مردم در قالب تشکل‌های مردم نهاد سمن‌ها و فعالیت‌های محلی و تعاونی‌ها است. نهادهای مدنی در جمهوری اسلامی به برکت فضای باز و پشتیبانی پشتوانه قانونی که فراهم شده فعالیت‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهند که موجب تحولات بسیار خوبی در سطح کشور شده است.

ابتکار ادامه داد: مشارکت سیاسی مردم به عنوان دستاورد مهم نظام نباید نادیده گرفته شود چرا که تحول عظیمی را در توسعه و پیشرفت کشور داشته است؛ مشارکت سیاسی قدرتی به دولت و مجلس داده که برای مردم کار کنند.

وی گفت: با وجود این دستاوردها، مشکلات و کمبودها را از یاد نخواهیم برد و بنا نداریم که مشکلات را انکار کنیم؛ مشکلاتی که بر اثر تحریم و مسائل اقتصادی بر ما تحمیل شده است و تلاش داریم تا با شناسایی صحیح مشکلات و با همدلی قوا برای اصلاح این مسائل تلاش کنیم.