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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؛

نخستین هنرستان بهیاری در یزد راه‌اندازی می‌شود

نخستین هنرستان بهیاری در یزد راه‌اندازی می‌شود

یزد ـ رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای سما با بیان اینکه نیروهای بهیار استان یزد در حال حاضر از استان فارس تامین می‌شود، از راه‌اندازی نخستین هنرستان بهیاری در یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدزاده، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با گرامیداشت ایام دهه فجر اظهار داشت: با توجه به نیاز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی به بهیار، اولین هنرستان بهیاری در استان یزد راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه یزد در زمینه بهیار با کمبود مواجه است، افزود: در حال حاضر تنها یک هنرستان بهیاری در منطقه جنوب شرق کشور و در شهرستان آباده وجود دارد و نیروهای مورد نیاز استان یزد نیز از استان فارس تامین می‌شود.

احمدزاده با اشاره به تاریخچه تاسیس مرکز آموزشی سما عنوان کرد: در سال ۱۳۷۱ با توجه نیاز کشور به مدارس غیر دولتی، این مرکز آموزشی در یزد راه‌اندازی شد و اکنون ۱۰ هزار دانش‌آموز و ۱۱۰ هزار دانشجو در این مراکز تعلیم دیده‌اند.

رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای سما ادامه داد: در حال حاضر مراکز آموزشی سما به جز در مرکز استان در شهرستان‌های مهریز، خاتم، بافق، تفت، میبد و اردکان نیز فعال است.

احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود از اخذ مجوز برای ساخت هنرستان در شاخه تربیت بدنی و رباتیک در بخش پسران و گرافیک و عکاسی در بخش دختران خبر داد و گفت: این شاخه‌ها در مهرماه سال ۱۳۹۸ دایر خواهد شد.

وی از ایجاد رشته‌های جدید نظیر فیلم‌سازی، نقاشی، گرافیک، امور اداری، تاسیسات آسانسور و پله برقی، کاردانی فنی ربات در دانشگاه سما خبر داد و گفت: این رشته‌ها از ترم بهمن ماه دانشجو پذیرش کرده است.

احمدزاده از انعقاد تفاهم‌نامه با فنی و حرفه ای استان یزد خبر داد و بیان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، هر ترم یکی از رشته‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با سرفصل رشته‌های تحصیلی دانشجویان به آنها آموزش داده می‌شود که در پایان مقطع تحصیلی، فارغ‌التحصیل سما علاوه بر مدرک تحصیلی خود، چهار مدرک فنی و حرفه‌ای را نیز اخذ کرده که این امر در بحث مهارت و اشتغالزایی بسیار حائز اهمیت و کارگشاست.

محمدرضا رحیمی، معاون دانشکده فنی و حرفه ای سما نیز در این نشست از برگزاری یادواره شهدا در حوزه دانش آموزی و دانشجویی خبر داد و اظهار داشت: این یادواره‌ها در اسفندماه سال جاری با عنوان کبوتران سمایی در سطح استان برگزار می شود.

کد مطلب 4531027

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