به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدزاده، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با گرامیداشت ایام دهه فجر اظهار داشت: با توجه به نیاز بیمارستانها و مراکز بهداشتی به بهیار، اولین هنرستان بهیاری در استان یزد راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه یزد در زمینه بهیار با کمبود مواجه است، افزود: در حال حاضر تنها یک هنرستان بهیاری در منطقه جنوب شرق کشور و در شهرستان آباده وجود دارد و نیروهای مورد نیاز استان یزد نیز از استان فارس تامین میشود.
احمدزاده با اشاره به تاریخچه تاسیس مرکز آموزشی سما عنوان کرد: در سال ۱۳۷۱ با توجه نیاز کشور به مدارس غیر دولتی، این مرکز آموزشی در یزد راهاندازی شد و اکنون ۱۰ هزار دانشآموز و ۱۱۰ هزار دانشجو در این مراکز تعلیم دیدهاند.
رئیس دانشکده فنی و حرفهای سما ادامه داد: در حال حاضر مراکز آموزشی سما به جز در مرکز استان در شهرستانهای مهریز، خاتم، بافق، تفت، میبد و اردکان نیز فعال است.
احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود از اخذ مجوز برای ساخت هنرستان در شاخه تربیت بدنی و رباتیک در بخش پسران و گرافیک و عکاسی در بخش دختران خبر داد و گفت: این شاخهها در مهرماه سال ۱۳۹۸ دایر خواهد شد.
وی از ایجاد رشتههای جدید نظیر فیلمسازی، نقاشی، گرافیک، امور اداری، تاسیسات آسانسور و پله برقی، کاردانی فنی ربات در دانشگاه سما خبر داد و گفت: این رشتهها از ترم بهمن ماه دانشجو پذیرش کرده است.
احمدزاده از انعقاد تفاهمنامه با فنی و حرفه ای استان یزد خبر داد و بیان کرد: بر اساس این تفاهمنامه، هر ترم یکی از رشتههای فنی و حرفهای متناسب با سرفصل رشتههای تحصیلی دانشجویان به آنها آموزش داده میشود که در پایان مقطع تحصیلی، فارغالتحصیل سما علاوه بر مدرک تحصیلی خود، چهار مدرک فنی و حرفهای را نیز اخذ کرده که این امر در بحث مهارت و اشتغالزایی بسیار حائز اهمیت و کارگشاست.
محمدرضا رحیمی، معاون دانشکده فنی و حرفه ای سما نیز در این نشست از برگزاری یادواره شهدا در حوزه دانش آموزی و دانشجویی خبر داد و اظهار داشت: این یادوارهها در اسفندماه سال جاری با عنوان کبوتران سمایی در سطح استان برگزار می شود.
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