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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴

در واکنش به آمریکا؛

روسیه پیمان INF را تعلیق کرد

روسیه پیمان INF را تعلیق کرد

رئیس جمهوری روسیه امروز شنبه به اقدام آمریکا در خروج از پیمان «ممنوعیت تولید موشک های هسته ای میان برد» (INF) واکنش نشان داد و این پیمان را تعلیق کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری از واکنش «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه به خروج آمریکا از پیمان «ممنوعیت تولید موشک های هسته ای میان برد» (INF) خبر داد.

بر اساس این گزارش، پوتین در واکنش به این اقدام آمریکا اعلام کرده که روسیه نیز پیمان ممنوعیت تولید موشک های هسته ای میان برد را تعلیق کرده است.

به گفته پوتین، روسیه از این پس به تولید موشک هایی خواهد پرداخت که به موجب پیمان INF تولید آنها ممنوع بود.

پوتین از وزرای روسیه خواست که هیچ مذاکرات جدیدی را پیرامون INF با آمریکا آغاز نکنند.

روز گذشته«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به صورت رسمی تعهدات خود در خصوص پیمان منع تولید موشک‌های میان‌برد هسته‌ای یا INF را تعلیق می کند.

روز پنجشنبه اعلام شده بود که مسکو و واشنگتن نتوانسته‌اند اختلافاتشان را درباره پیمان منع تولید موشک‌های میان‌برد هسته‌ای حل کنند و احتمالا آمریکا از فردا شنبه، روند خروج از این پیمان را آغاز می‌کند.

در همین رابطه «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به شکست مذاکرات روسیه و آمریکا در خصوص پیمان منع تولید موشک‌های میان‌برد هسته‌ای واکنش نشان داد و گفت: اروپا نمی خواهد یک بار دیگر صحنه رقابت ابرقدرت ها شود.

کد مطلب 4531030
عبدالحمید بیاتی

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