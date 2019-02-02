سقوط خودروی ال۹۰ به دره در جاده اسالم به خلخال ۵ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی‌پور درباره این حادثه در گفتگو با شبکه باران با اشاره به سقوط یکدستگاه خودری ال ۹۰ به دره در مسیر جاده اسالم به خلخال، اظهارکرد: راننده و ۴ سرنشین ال ۹۰ همگی از اعضای یک خانواده بودند که رد این حادثه جان خود را از دست دادند.

ولی پور با بیان اینکه این خانواده از خلخال به سمت تهران در خرکت بودند که با سقوط به دره در محدوده «متش» جان خود را از دست دادند، افزود: ساعت ۲۳ شب گذشته سرنشینان خودروی همراه این خودرو گم شدن آشنایان خود را به جمعیت هلال احمر گیلان گزارش دادند.

وی ادامه داد: به محض دریافت این گزارش امدادگران این جمعیت به همراه ماموران نیروهای انتظامی و اورژانس در محدوده مورد نظر حاضر و جستجو را آغاز کرده و تا ساعت ۵:۳۰ صبح امروز در منطقه به دنبال خودروی گمشده گشتند.

مدیرعامل حمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه پس از روشن شدن هوا محل سقوط خودرو ال ۹۰ در محدوده شهرستان تالش مشخص شد، گفت: جسد ۵ سرنشین این خودرو که ۳ مرد و ۲ زن هستند از دره بیرون آورده شد.