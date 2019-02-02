۳ هزار روستا تا پایان سال به شبکه سراسری گاز متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن منتظر تربتی ظهر شنبه در مراسم بهره‌برداری از ۵۴۰ میلیارد تومان پروژه های گازی در خراسان رضوی که در تربت حیدریه برگزار شد اظهارکرد: مراحل نهایی گازرسانی به شهر و روستاهای کشور در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال ۳ هزار روستا به شبکه گاز متصل شوند.

وی افزود: پیش از گاز دار کردن هر روستا به صورت متوسط هر خانواده ۲ هزار لیتر نفت سفید در سال مصرف می کرد که با احتساب قیمت جهانی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان هزینه داشت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: اما پس از رسیدن گاز به هر خانوار، مصرف گاز به میزان ۲ هزار ۵۰۰ مترمکعب در سال می‌رسد که قیمت جهانی آن ۵ میلیون تومان است، یعنی هر خانوار در هزینه‌های سالانه خود ۵ میلیون تومان صرفه‌جویی خواهد داشت.

منتظر تربتی گفت:با توجه به تکلیف انجام شده در بودجه سال ۹۳ مقرر شد با رسیدن گاز به صنایع و خانواده‌ها از گازوئیل و نفت سفید صرفه‌جویی شده استفاده کنیم و از محل فروش آنها روستاها و صنایع بعدی را گازرسانی کنیم.

وی اظهارکرد: امروز خوشحالیم به طور رسمی پروژه های خط لوله انتقال گاز تربت حیدریه - کاشمر، گازرسانی به شهر سمیع‌آباد و ۱۱۳ روستا، ۱۷۱ واحد تولیدی و صنعتی و دو ایستگاه تقلیل فشار گازبهره برداری شد و عملیات اجرایی گازرسانی به ۹۲ روستا، ۹۳۴ واحد تولیدی و صنعتی و ۱۲ ایستگاه تقلیل فشار گاز و عملیات اجرایی خط لوله انتقال گاز دیزباد - تربت حیدریه نیزآغاز می شود.