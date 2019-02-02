  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

مدیر عامل شرکت گاز ایران:

۳ هزار روستا تا پایان سال به شبکه سراسری گاز متصل می شود

۳ هزار روستا تا پایان سال به شبکه سراسری گاز متصل می شود

تربت حیدریه- مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: ۳ هزار روستای کشور تا پایان سال به شبکه گاز کشور متصل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن منتظر تربتی ظهر شنبه در مراسم  بهره‌برداری از ۵۴۰ میلیارد تومان پروژه های گازی در خراسان رضوی که در تربت حیدریه برگزار شد اظهارکرد: مراحل نهایی گازرسانی به شهر و روستاهای کشور در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال ۳ هزار روستا به شبکه گاز متصل شوند. 

وی افزود: پیش از گاز دار کردن هر روستا به صورت متوسط هر خانواده ۲ هزار لیتر نفت سفید در سال مصرف می کرد که  با احتساب قیمت جهانی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان هزینه داشت. 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: اما پس از رسیدن گاز به هر خانوار، مصرف گاز به میزان ۲ هزار ۵۰۰ مترمکعب در سال می‌رسد که قیمت جهانی آن ۵ میلیون تومان است، یعنی هر خانوار در هزینه‌های سالانه خود ۵ میلیون تومان صرفه‌جویی  خواهد داشت. 

منتظر تربتی گفت:با توجه به تکلیف انجام شده در بودجه سال ۹۳ مقرر شد با رسیدن گاز به صنایع و خانواده‌ها از گازوئیل و نفت سفید صرفه‌جویی شده استفاده کنیم و از محل فروش آنها روستاها و صنایع بعدی را گازرسانی کنیم. 

وی اظهارکرد: امروز خوشحالیم به طور رسمی پروژه های خط لوله انتقال گاز تربت حیدریه - کاشمر، گازرسانی به شهر سمیع‌آباد و ۱۱۳ روستا، ۱۷۱ واحد تولیدی و صنعتی و دو ایستگاه تقلیل فشار گازبهره برداری شد و  عملیات اجرایی گازرسانی به ۹۲ روستا، ۹۳۴ واحد تولیدی و صنعتی و ۱۲ ایستگاه تقلیل فشار گاز و  عملیات اجرایی خط لوله انتقال گاز دیزباد - تربت حیدریه نیزآغاز می شود.

کد مطلب 4531036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها