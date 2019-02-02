به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب ظهر شنبه در جلسه شورای اداری گرمسار به میزبانی سالن جلسات فرمانداری این شهر بابیان اینکه هجمه‌های فرهنگی و تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند سال گذشته افزایش‌یافته است، ابراز داشت: ۲۷۰ شبکه قومیتی علیه ایران در حال فعالیت هستند که امروز می‌بایست برای مقابله با این هجمه‌ها تلاشی مضاعف انجام دهیم.

وی بابیان اینکه بیش از ۱۷۰ شبکه فارسی زبان علیه ایران سخن می‌گویند، اضافه کرد: در حال حاضر ۴۰ شبکه ماهواره‌ای صرفا برای ایران فیلم‌های فارسی زبان تولید و پخش می‌کنند.

نماینده شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس با اشاره به لزوم حفظ انقلاب در مقابل هجمه‌های دشمنان، ابراز داشت: فرهنگ و رسانه بیش از اقتصاد کشور طی این چهار دهه مورد حمله قرارگرفته است که این امر از اهمیت ویژه فعالیت‌های فرهنگی در جامعه حکایت دارد.

کاتب بابیان اینکه کانون‌های فرهنگی گرمسار باید تقویت شوند، تصریح کرد: رسانه ملی امروز نقش بسزایی در مقابله با هجمه‌های دشمنان در رسانه‌های خارجی دارند.

وی اضافه کرد: پیش از انقلاب تمام امکانات، تجهیزات، فرستنده و گیرنده صداوسیما از خارج از کشور وارد می‌شد اما اکنون استقلال کافی در امر این تجهیزات وجود دارد و در این عرصه نیازی به امکانات خارجی نداریم.