انهدام باند سیاه پوشان با ۳۸ فقره سرقت در گلستان

سردار علی اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین سرقت قطعات خودور در گنبدکاووس این امر به صورت ویژه در دستورکار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پس از یکسری اقدامات اطلاعاتی و بررسی فنی صحنه های جرم مشخص شد که این سرقت ها به صورت باندی بوده و طی بازبینی دوربین های مداربسته مسیرهای منتهی به محل سرقت، اثرهایی از سارقان به دست آمد که با پوشاندن صورت با پارچه سیاه چهره خود را مخفی کردند.

جاویدان ادامه داد: با فعال کردن گشت های هدفمند و انجام تحقیق های گسترده سرانجام اعضای این باند سه نفره سرقت شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

وی با اشاره به اعتراف سارقان به ۳۸ فقره سرقت سیستم های صوتی خودورهای ۲۰۶ گفت: متهمان در مقر انتظامی و پس از مواجه با مستندات و مدارک غیرقابل انکار پلیس اقرار کردند که شیوه سرقت ها را از طریق فضای مجازی یاد گرفتند و پس از پوشاندن چهره خود با تخریب در سمت راننده اقدام به این عمل مجرمان کردند.

جاویدان در پایان با اشاره به معرفی هر سه سارق به مراجع قضایی خاطرنشان کرد: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی و حضور شبانه روزی اجازه فعالیت به مجرمان و اخلالگران را نخواهد داد.