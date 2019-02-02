۵ نمایشگاه بهاره در تهران برپا می شود/هر شهرستان یک نمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص نمایشگاه بهاره تهران گفت: مانند سنوات گدَشته، امسال نیز شاهد برگزاری نمایشگاه‌های بهاره برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر به شهروندان در ایام پایانی سال هستیم، که در تهران ۵ نمایشگاه عرضه اجناس با قیمت مناسب و تخفیف‌ برپا می شود.

وی افزود: تخفیف های این نمایشگاه ها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد است، که از اوایل اسفند تا اواسط آن برپا خواهد بود.

مدیرکل امور هماهنگی اقتصادی استانداری تهران اضافه کرد: این نمایشگاه ها در حکیمیه در شرق تهران، پارک ارم در غرب، بوستان ولایت در جنوب تهران، مصلی حضرت امام(ره) و در صورت توافق نهایی میان اتاق اصناف و فرمانداری تهران، یک نمایشگاه دیگر نیز در شهر آفتاب برپامی شود.

وی در خصوص برپایی نمایشگاه های بهاره در شهرستان های استان تهران نیز گفت: در صورت صلاحدید فرمانداران، یک نمایشگاه بهاره در هر شهرستان برپا می شود.