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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸

مدیرکل امور هماهنگی اقتصادی استانداری تهران:

۵ نمایشگاه بهاره در تهران برپا می شود/هر شهرستان یک نمایشگاه

۵ نمایشگاه بهاره در تهران برپا می شود/هر شهرستان یک نمایشگاه

تهران- مدیرکل امور هماهنگی اقتصادی استانداری تهران گفت: ۵ نمایشگاه بهاره در شهر تهران و حداکثر یک نمایشگاه در شهرستان های این استان در صورت صلاحدید فرمانداران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص نمایشگاه بهاره تهران گفت: مانند سنوات گدَشته، امسال نیز شاهد برگزاری نمایشگاه‌های بهاره برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر به شهروندان در ایام پایانی سال هستیم، که در تهران ۵ نمایشگاه عرضه اجناس با قیمت مناسب و تخفیف‌ برپا می شود.

وی افزود: تخفیف های این نمایشگاه ها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد است، که از اوایل اسفند تا اواسط آن برپا خواهد بود.

 مدیرکل امور هماهنگی اقتصادی استانداری تهران اضافه کرد: این نمایشگاه ها در حکیمیه در شرق تهران، پارک ارم در غرب، بوستان ولایت در جنوب تهران، مصلی حضرت امام(ره) و در صورت توافق نهایی میان اتاق اصناف و فرمانداری تهران، یک نمایشگاه دیگر نیز در شهر آفتاب برپامی شود.

وی در خصوص برپایی نمایشگاه های بهاره در شهرستان های استان تهران نیز گفت: در صورت صلاحدید فرمانداران، یک نمایشگاه بهاره در هر شهرستان برپا می شود.

کد مطلب 4531054

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