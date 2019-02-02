امام خمینی از رسانه ها برای ابلاغ پیام انقلاب اسلامی بهره برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت زاده، ظهر امروز در همایش نقش رسانه در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران که با حضور معاون استاندار آذربایجان شرقی و مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند برگزار شد، با اشاره به نقش رسانه و ارتباطات در عرصه جهانی ابراز داشت: تغییر فرهنگ و ملت جز با بهره گیری از رسانه امکان پذیر نیست، البته یکی از وظایف اصلی پیامبران نیز ابلاغ بود.

وی با اشاره به نقش ایرانیان در معرفی اسلام به دنیا افزود: ایرانیان در تبیین و معرفی دین اسلام نقش اول را در دنیا دارند به گونه ای که سه نفر از نویسندگان چهار کتب اصلی(اربعه) ایرانی هستند.

امام جمعه مرند با بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: بازداشت مرضیه هاشمی در آمریکا، بازتاب گسترده ای در دنیا داشت و قتل قاشقچی نیز به صورت گسترده در عصه های بین المللی انعکاس پیدا کرد و این نشان از جایگاه خبرنگار در جامعه امروزی است.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده همچنین به نقش رسانه ها در انعکاس پیام انقلاب اسلامی تاکید کرد: اگر امام خمینی به فرانسه نمی رفت آرمان ها و سخنان امام از طریق رسانه به گوش مردم دنیا نمی رسید، امروز هم انسان های آزاداندیش در دنیا آماده شنیدن آرمان ها و اهداف بلند انقلاب اسلامی هستند.

وی بر ضرورت اطلاع رسانی عملکرد مسئولان تاکید و تصریح کرد: اگر تبلیغ با اخلاص و برای خدا باشد، پشتوانه محکمی خواهد داشت و دارای نفوذ عمیقی خواهد بود.

امام جمعه مرند در ادامه با اشاره به اینکه صداوسیما ما مورد تهاجم بی رحمانه قرار گرفت، ابراز داشت: در طول شبانه روز ۶۴ ساعت از شبکه های مختلف رادیوی و تلویزیونی صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، برنامه پخش می شود.