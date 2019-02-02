۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

سفیر پاکستان استوارنامه خود را تقدیم حسن روحانی کرد

«رفعت مسعود» نخستین سفیر زن پاکستان در ایران، امروز شنبه، ضمن دیدار با حسن روحانی استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رفعت مسعود سفیر پاکستان در ایران صبح امروز شنبه طی دیدار با «حسن روحانی» رئیس جمهوری، استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

در این دیدار طرفین همچنین در مورد مسائل دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رئیس جمهوری با اشاره به روابط تاریخی، فرهنگی، مذهبی و مشترکات بین دو کشور برادر گفت که جمهوری اسلامی ایران خواهان گسترش روابط با دولت جدید پاکستان است.

وی اظهار امیدواری کرد که سفیر جدید پاکستان با توجه به تجربه ای که در زمینه دیپلماسی و همچنین امور بین الملل دارد بتواند نقش مثبتی را در تعمیق روابط دوجانبه ایفا کند.

سفیر پاکستان نیز تاکید کرد که روابط نزدیک و تاریخی میان دولت ها و مردم دو کشور و اراده سیاسی غالب در هر دو طرف، باعث ایجاد انگیزه برای تعمیق روابط دوجانبه خواهد شد و همچنین در استقرار صلح و ثبات در منطقه نیز مفید خواهد بود.

سفیر جدید پاکستان در ایران که به زبان فارسی مسلط است پیش از این به عنوان سفیر این کشور در نروژ ایفای فعالیت می کرده است و همچنین در کشورهای انگلیس، آلمان، ترکیه و فرانسه به عنوان دیپلمات حضور داشته است.

