توطئه های دشمنان برای کاهش محبوبیت انقلاب اسلامی ناکام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده ظهر شنبه در حاشیه افتتاح چندین پروژه شهرستان دلیجان در جمع مردم روستای یوش از توابع این شهرستان، اظهار داشت: توجه به روستاها و دیدار با مردم این مناطق به صورت چهره به چهره از وظایف مهم مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران است، چراکه صاحبان اصلی انقلاب مردم هستند.

استاندار مرکزی افزود: اگر مسئولین نتوانند ارتباط برقرار کنند قطعا نمی توانند کار خود را به خوبی انجام دهند و دین خود را به انقلاب و مردم ادا کنند. روستاها تولید کننده هستند، مسئولین باید به مراکز تولید بیشتر توجه کنند و روستاها را حفظ کنیم.

آقازاده تصریح کرد: توصیه امام راحل نیز به طور پیوسته و مداوم به مسئولین این بود که باید به مردم توجه شود، چرا که اگر مردم نبودند این انقلاب به سرانجام نمی رسید.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: مردم ما در کنار مسئولین بوده و در مقابل انقلاب نیز به خوبی دین خود را ادا کرده اند و پا به پای مسئولین آمده اند و اگر کوتاهی بوده قطعا از سوی مسئولین اتفاق افتاده، بنابراین مسئولان باید به طور واقعی در خدمت مردم باشند.

آقازاده در بخش دیگر سخنان خود گفت: پس از گذشت چهل سال از انقلاب با تمام فشارهای دشمنان، از محبوبیت انقلاب اسلامی چه در کشور و چه در جهان کاسته نشده و انقلاب اسلامی در دل های مردم نفوذ کرده است به طوری که تحریم ها و فشارها هم هرگز نتوانسته ذره ای از این اشتیاق کم کند.