آغاز رقابت های والیبال دسته اول جوانان کشور در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های والیبال دسته اول جوانان کشور با حضور تیم های شهرداری قزوین، کاشی کاژه کرمانشاه، مقاومت تهران، میلاد نور رامسر، شهدای رامسر، شهداب یزد، توپگاه بابلسر و صنایع اردکان از امروز در قزوین آغاز شد.

این رقابتها تا چهارشنبه به میزبانی سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

شکست تیم والیبال شهرداری قزوین در بازی خانگی

در بازی برگشت لیگ یک والیبال باشگاههای کشور، تیم شهرداری قزوین در بازی خانگی برابر شهداب یزد با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد.

شاگردان حسن شاهسون با این باخت، امشب قزوین را به مقصد یزد و برای برگزاری بازی سوم ترک می کنند.

تیم والیبال شهرداری قزوین دوشنبه در یزد به مصاف تیم شهداب می رود.

یخ نورد قزوینی در چهارمین مرحله جامهای جهانی در ایتالیا به مصاف حریفان می رود

محسن بهشتی راد، ملی پوش قزوینی در چهارمین مرحله جامهای جهانی یخ نوردی ایتالیا در ماده سرعت با رقبای خود به رقابت می پردازد.

دور مقدماتی این رقابتها امروز آغاز می شود.

حضور کاراته کاهای قزوینی در جمع برترینهای دنیا

جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی کاراته پس از اولین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و مجید حسن نیا، علی اصغر آسیابری، بهمن عسگری و امیررضا میرزایی کاراته کاهای استان در جمع برترینها قرار گرفتند.

مجید حسن نیا که موفق شد مدال طلای لیگ جهانی فرانسه را کسب کند با ۳۵ پله صعود به رتبه ۲۶ وزن منهای ۶۰ کیلوگرم رسید، در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم، امیررضا میرزایی با ۱۸۰۷ امتیاز، در مکان ۲۷ دنیا ایستاد.

در رنکینگ وزن اول المپیکی که تلفیقی از رتبه کاراته کاهای وزن منهای ۶۰ و ۶۷ کیلوگرم است، مجید حسن نیا در رده ۴۵ و امیر رضا میرزایی در جای ۶۵ قرار دارند.

در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم، علی اصغر آسیابری با برنز لیگ جهانی را کسب کرد با ۲۱۴۳ امتیازدر مکان شانزدهم و بهمن عسگری دیگر ملی پوش استان با ۴۹۲۰ امتیاز در مکان ششم قرار گرفت.

در رنکینگ المپیکی وزن منهای ۷۵ کیلوگرم، بهمن عسگری در رتبه سوم قرار دارد و علی اصغر آسیابری حایز رتبه ۱۳ است.

قهرمانی تیرانداز قزوینی در مرحله نهایی مسابقات آزاد کشور

در رقابتهای تپانچه بادی بانوان رده سنی بزرگسالان، زینب طوماری از قزوین، قهرمان شد، مهدیه عباسی فر دیگر تیرانداز قزوینی در رشته تفنگ به فینال راه یافت و به مقام چهارم دست یافت.

این رقابتها در فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

سومی دختران استان در اولین المپیاد استعدادهای برتر سپک تاکرا کشور

در پایان این رقابتها تیم استان با ترکیب تینا معروفی، صدف حبیبی، فاطمه غضنفری و محدثه کریمی بعد از تیمهای لرستان الف. و به عنوان سوم را کسب کرد، الهام نعیمی و فاطمه محیط آبادی هدایت دختران استان را بر عهده داشتند.

خرم آباد میزبان اولین دوره المپیاد استعدادهای برتر سپک تاکرا کشور بود.