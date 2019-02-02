به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه شهرستان بوشهر صبح شنبه در این آئین گفت: دشمنان و استکبار جهانی اهمیت راهیان نور را دریافته اند و نسبت به آن حساسیت خاصی نشان می دهند.

سرهنگ عبدالرضا دشتی افزود: خاک و زمین مناطق عملیاتی دارای برکات عظیم الهی بوده واثرات روحی و روانی بر دانش آموزان خواهد داشت به خاطر همین موضوع دشمنان و استکبار جهانی اهمیت آن را دریافته و نسبت به آن حساسیت خاصی نشان می دهند.

سرهنگ دشتی خاطرنشان کرد: راهیان نور یکی از مهمترین و در واقع بزرگترین برنامه فرهنگی در نظام آموزش وپرورش کشور است و در این مورد مسئولان این سازمان از این کار بزرگ فرهنگی به خوبی حمایت می‌کنند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر گفت: یک چهارم شهدای انقلاب و دفاع مقدس از دانش آموزان هستند که خود نشان از آمادگی همیشگی این قشر بزرگ در صحنه‌های مختلف نظام است.

وی در ادامه گفت: بیش از ۴۰۰ دانش آموز مقطع دبیرستان از شهرستان بوشهر امروز صبح در قالب یک کاروان که شامل ۱۰ اتوبوس است به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند و از جمله مناطقی که دیدن می‌کنند شلمچه، هویزه، اروندکنار معراج شهدا و غیره است.