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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۳

دانش‌آموزان بوشهری به اردوی راهیان نور اعزام شدند

دانش‌آموزان بوشهری به اردوی راهیان نور اعزام شدند

بوشهر - با برگزاری مراسم بدرقه، ۴۰۰ نفراز برادران بسیجی دانش آموز شهرستان بوشهر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه شهرستان بوشهر صبح شنبه در این آئین گفت: دشمنان و استکبار جهانی اهمیت راهیان نور را دریافته اند و نسبت به آن حساسیت خاصی نشان می دهند.

سرهنگ عبدالرضا دشتی افزود: خاک و زمین مناطق عملیاتی دارای برکات عظیم الهی بوده واثرات روحی و روانی بر دانش آموزان خواهد داشت به خاطر همین موضوع  دشمنان و استکبار جهانی اهمیت آن را دریافته و نسبت به آن حساسیت خاصی نشان می دهند.

سرهنگ دشتی خاطرنشان کرد: راهیان نور یکی از مهمترین و در واقع بزرگترین برنامه فرهنگی در نظام آموزش وپرورش کشور است و در این مورد مسئولان این سازمان از این کار بزرگ فرهنگی به خوبی حمایت می‌کنند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر گفت: یک چهارم شهدای انقلاب و دفاع مقدس از دانش آموزان هستند که خود نشان از آمادگی همیشگی این قشر بزرگ در صحنه‌های مختلف نظام است.

وی در ادامه گفت: بیش از ۴۰۰ دانش آموز مقطع دبیرستان از شهرستان بوشهر امروز صبح در قالب یک کاروان که شامل ۱۰ اتوبوس است به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند و از جمله مناطقی که دیدن می‌کنند شلمچه، هویزه، اروندکنار معراج شهدا و غیره است.

کد مطلب 4531074

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