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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۲

با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان؛

پروژه‌های ورزشی یزد امروز افتتاح می‌شود

پروژه‌های ورزشی یزد امروز افتتاح می‌شود

یزد ـ همزمان با ایام‌الله دهه فجر، امروز با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان، پروژه‌های ورزشی استان یزد افتتاح و بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالحمید احمدی که امروز در دومین روز از ایام الله دهه فجر به استان یزد سفر کرده است، از چند پروژه ورزشی در سطح استان به همین مناسبت بهره‌برداری خواهد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز  سید عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان مهمان استان یزد است و با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده از چند پروژه ورزشی بهره‌برداری خواهد کرد.

مسعود شریعتی عنوان کرد: وی امروز ابتدا سالن ورزشی دهستان تنگ چنار مهریز که با هزینه ای بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان در مساحتی به متراژ هزار و ۱۰۰ مترمربع احداث شده را افتتاح می‌کند.

وی ادامه داد: امروز همچنین چمن مصنوعی دهستان تنگ چنار که با ۱۱۰ میلیون تومان اعتبار و در مساحتی به متراژ یک هزار متر احداث شده، با حضور معاون وزیر افتتاح می شود.

شریعتی از آغاز اجرای پروژه مشارکتی (ماده ۲۷) بخش خصوصی مجموعه ورزشی لاله، اعزام ۴۰ کامیونت تجهیزات خانه های ورزش روستایی استان یزد و افتتاح دفتر خبرگزاری برنا یزد در محل خانه جوان خبر داد.

شریعتی گفت: از دیگر برنامه های معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان به یزد، حضور در شورای عالی ورزشی استان است که با حضور استاندار و مدیران و مسئولان استانی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز همچنین از مدال آوران المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور تجلیل خواهد شد.

کد مطلب 4531076

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