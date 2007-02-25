اخبار کوتاه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش از تولیدات واحد هنرهای نمایشی مرکز کرج حوزه هنری استان تهران است و در آن بازیگرانی چون امیر محرابی، الهام بیات، هادی جوان بختی، فاطمه محرابی و محمد زارع حضور دارند. "سبزترین سبز" هر روز از ساعت 19 تا 30/20 اجرا می شود. فرهنگسرای کوثر کرج در چهارراه کارخانه قند واقع شده است. تلفن: 4473011-0261

- همایش و کارگاه تخصصی "هم اندیشی برای توسعه فرهنگ صلح" روز دوشنبه هفتم اسفندماه از ساعت 30/9 تا 30/16 در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می شود. این همایش با همکاری سازمان یونسکو، موسسه پژوهشی کودکان دنیا و شرکت مدیریت ارتباطات اجتماعی "کی یو" با حضور 60 تن از اندیشمندان، خلاقان و دست اندرکاران حوزه ایده پردازی و تبلیغ در قالب سه بخش برگزار می شود. موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در خیابان ولی عصر (عج)، رو به روی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 واقع شده است. تلفن: 22036065-22017471

- کارگاه آموزشی پروفسور هاینس تیس لمان با موضوع "دراماتورژی آثار برشت" از روز شنبه آغاز به کار کرده و تا دوشنبه هفتم اسفند از ساعت 10 تا 13 در دانشگاه تهران ادامه دارد. در این کارگاه پروفسور لمان به شرح آثار و نحوه دراماتورژی برتولت برشت در نمایشنامه هایش پرداخته است. این کارگاه به همت نهمین جشنواره تئاتر تجربه در دانشکده پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شده است. تلفن: 66955625-61112881

- برنامه "قصه گویی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها" روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 15 تا 17 در خانه فرهنگ میعاد برگزار می شود. روابط عمومی منطقه 19 اعلام کرد این برنامه به منظور ترویج فرهنگ قصه گویی و حفظ فرهنگ اصیل ایرانی طراحی شده است. خانه فرهنگ میعاد در خیابان خانی آباد، 20 متری میعاد، کوچه 35 واقع شده است. تلفن: 55032500

- برنامه "ورزش صبحگاهی بانوان" روزهای زوج از ساعت هفت تا 30/8 در سالن سرپوشیده مجتمع فرهنگی ورزشی فدک برگزار می شود. روابط عمومی فرهنگسرای بهمن اعلام کرد علاقمندان می توانند هر روز از ساعت هشت تا 17 برای ثبت نام به این مجتمع واقع در میدان راه آهن، میدان بهمن، جنب فرهنگسرای بهمن، مجتمع فرهنگی ورزشی فدک مراجعه کنند. تلفن: 55055386

- نمایش "عمو هاشم" نوشته داود فتحعلی بیگی به کارگردانی مریم معترف روز سه شنبه هشتم اسفندماه ساعت 18 ویژه هنرمندان خانه تئاتر در سالن خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر به اجرا درمی آید.