پیروی از ولایت ضامن پیروزی های انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد رضا بابایی صبح شنبه در مراسم نواختن زنگ انقلاب در مدارس فردوس با بیان اینکه مرجعیت در طول تاریخ ایران نقش تعیین کننده ای در مقابله با استعمار و استکبار داشته اند، افزود: میرزای شیرازی با یک فتوای نیم خطی یک قرارداد استعماری را لغو و بساط توتون و تنباکو را از این کشور برچید.

وی تصریح کرد: امام راحل پایه گذار درس حکومت اسلامی در بین تمام مراجع بود و مبنای انقلاب اسلامی ما نیز ولایت فقیه است که چنانچه پشتیبان آن بوده در تمام صحنه ها پیروز خواهیم بود.

وی تاکید کرد: اگر امروز می بینیم در یمن، سوریه، افغانستان و دهها کشور اسلامی دیگر مشکلات زیادی وجود دارد نتیجه نداشتن یک رهبر مقتدر اسلامی است و باید برای داشتن چنین رهبری همیشه شاکر خداوند باشیم.

حسن میرزایی فرماندار فردوس نیز اقامت امام راحل در مدرسه علوی پس از بازگشت به ایران را نشانه از اهمیت مدارس دانست و افزود: مدرسه یک پایگاه علمی است که اندیشه دانش آموزان در آن پرورش می یابد.

مدیر آموزش و پرورش فردوس نیزبا بیان اینکه در چهل سالگی انقلاب با صلابت به راه خود ادامه می دهیم گفت: ترس ابرقدرتهای جهانی از فراگیر شدن این انقلاب و الگو قرار گرفتن آن برای تمام آزادیخواهان جهان است.

علیرضا خداخواه خطاب به دانش آموزان گفت: وظیفه اصلی شما فراگیری علوم روز و رساند کشور به اوج اقتدار علمی است تا این کشور بتواند تمام نیازهای علمی و تحقیقاتی خود را در داخل تامین نماید.

در ادامه این مراسم نمایشگاه نمایشگاه گل واژه های پاکان در مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح و کلنگ احداث یک واحد مسکونی جهت مزدوجین بی بضاعت به همت موسسه خیریه امام زمان( عج) به زمین زده شد.

ویزیت رایگان کارگران و اعزام کاروان قرآنی به روستاهای شهرستان فردوس از دیگر برنامه های دومین روز ازدهه فجر است.