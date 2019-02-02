بخش سی سی یو بیمارستان شهید بهشتی شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تامین اجتماعی استان فارس ظهر شنبه در مراسم افتتاح بخش سی سی یو بیمارستان شهید بهشتی شیراز، گفت : دانشجویانی که در حال تحصیل هستند می‌توانند با بیمه دانشجویی خود را بیمه تامین اجتماعیکنند و از خدمات آن بهره‌مند شوند.

عبدالکریم نباتی تصریح کرد: دانشجویانی که تحت تکلف خانوده هستند و از بیمه استفاده می‌کنند، نیازی به پرداخت سرانه درمان ندارند.

وی با اشاره به تعداد بیمه شدگان استان فارس یادآور شد: در استان فارس حدود ۲ میلیون و 185 هزار نفر بیمه هستند و 734 هزار نفر بیمه شدگان اصلی و حدود 147 هزار خانوار بیمه هستند و در ماه 220 میلیارد تومان حق بیمه پرداخت می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی فارس با اشاره به دیر کرد منابع مالی بیمه تامین اجتماعی ادامه داد: اگر این منابع تامین نشود، قطعا امنیت اجتماعی به خطر میافتد.

نباتی با اشاره به درآمد پایدار تامین اجتماعی گفت: ما در برنامه توسعه ششم پیشنهاد داده ایم که برای درآمد پایدار و پرداخت مطالبات بیمه تامین اجتماعی درصدی از فروش نفت یا درصدی از صرفه جویی یارانه ها به تامین اجتماعی اختصاص داده شود و این پیشنهاد هنوز درحال بررسی است.

وی با اشاره به بیمه کارگری نیز افزود: در استان فارس بالغ بر 60 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

نباتی با اشاره به تعهدات بیمه ای نیز افزود: تعهدات کوتاه مدت بیمه ماهیانه حدود ۸ میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

مدیر کل تامین اجتماعی فارس ادامه داد: در بیمه بیکاری بالغ بر 16 میلیارد تومان ماهیانه حق بیمه پرداخت می شود.

وی با اشاره به راه اندازی بخش IT بیمه تامین اجتماعی گفت: در گذشته همه ارائه خدمات بیمه به طور حضوری بود اما امروزه با راه اندازی بخش آی تی شهروندان می‌توانند برای پراخت حق بیمه خود، ثبت نام بیمه و تعویض دفترچه بیمه خود به صورت غیر حضوری انجام دهند.